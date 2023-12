Lacrime e dolore per Gino che saluta la figlia Giulia dopo 22 anni insieme

Un Tributo Emotivo Durante i Funerali

Durante il commovente funerale di Giulia Cecchettin a Padova, il padre Gino Cecchettin ha reso omaggio a sua figlia leggendo una toccante lettera. In questo momento di profondo dolore, ha condiviso i suoi sentimenti e riflessioni sulla tragedia.

Un Cuore Spezzato: Le Parole di Gino Cecchettin

Con il cuore spezzato, Gino Cecchettin ha espresso il suo profondo dolore e ha ringraziato coloro che li hanno sostenuti in queste settimane difficili. “Abbiamo vissuto un momento di profonda angoscia, travolti da una tempesta terribile, una pioggia di dolore che sembra non finire mai. Siamo bagnati, infreddoliti. Ringrazio tutte le persone che si sono strette attorno a noi, grazie del sostegno, ne avevamo bisogno in queste settimane terribili”, ha detto con commozione.

Un Tributo a Giulia e una Chiamata alla Lotta

Nel suo tributo, Gino Cecchettin ha raccontato di sua figlia Giulia e della sua determinazione nel cercare un cambiamento sociale. Ha ricordato Giulia come una giovane donna straordinaria che ha assunto la responsabilità della famiglia dopo la perdita della madre. Ha sottolineato la sua tenacia nei momenti di difficoltà e il suo spirito combattivo che ha ispirato tutti.





Ha anche affrontato il tema della violenza di genere, sottolineando l’importanza dell’educazione e della responsabilità sociale. Ha rivolto un appello agli uomini affinché diventino agenti di cambiamento nella lotta contro la violenza di genere.

Un Messaggio di Speranza per il Futuro

Gino Cecchettin ha concluso la sua lettera con parole di addio e speranza per il futuro: “Cara Giulia è il momento di lasciarti andare, salutaci la mamma. Impareremo a danzare sotto la pioggia. Grazie per questi 22 anni. Io ti amo tanto, e anche Elena e Davide ti adorano. Io non so pregare, ma so sperare. Voglio sperare insieme a te, alla mamma e a tutti voi qui presenti, che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite, e un giorno possa germogliare, producendo il suo frutto di amore, perdono e pace. Addio Giulia, amore mio.”