L’amore non conosce età: il matrimonio di David e Jackie racconta un’insolita storia d’amore

Un incontro inaspettato grazie ad un’app di incontri

David, un settantenne americano, e Jackie, una giovane di 28 anni dalle Filippine, sono una coppia fuori dal comune che si è incontrata grazie a un’app per incontri. Nonostante i loro 42 anni di differenza, il loro amore non conosce barriere età. Tuttavia, questo legame unico non è stato immune dalle critiche degli hater sui social media, che hanno etichettato la loro storia come un “amore bugiardo”.

Un viaggio nelle Filippine che cambia la vita

David aveva incontrato Jackie per la prima volta durante un viaggio nelle Filippine. Dopo diversi appuntamenti, tornò a casa sua a Oakland, California. Ma la figura di Jackie rimase costantemente nei suoi pensieri, e così, dopo tre mesi, decise di tornare nelle Filippine per un altro appuntamento.

Raccontando la loro storia sul canale YouTube “Love Don’t Judge”, David ha rivelato come l’attrazione per Jackie fosse stata immediata: «Quando ho visto il suo profilo sull’App per incontri sono saltato dalla sedia: sono rimasto così colpito da quello che ho visto che non vedevo l’ora di vederla…». In effetti, il loro primo appuntamento si era basato su un invito a prendere un caffè da parte di David.

Un matrimonio divertente e l’inizio di un viaggio condiviso

Dopo il secondo viaggio, David ha chiesto la mano di Jackie. Jackie ha ottenuto un visto di 11 mesi per recarsi negli Stati Uniti, dove hanno iniziato a pianificare il matrimonio.

Riflettendo sul loro matrimonio durante un’intervista ripresa dal Mirror, Jackie ha dichiarato: «Il nostro matrimonio è stato divertente. È stato il giorno più bello della mia vita. Non rimpiangerò di aver sposato Dave perché è davvero un uomo simpatico. Mi ama, mi rispetta, è il migliore».

La reazione del pubblico

La storia di David e Jackie ha generato una reazione mista sul web, con alcuni utenti che hanno criticato la coppia, mentre altri hanno difeso il loro amore. Nonostante le critiche, David e Jackie continuano la loro avventura insieme, sostenendo che l’amore è più forte delle differenze di età.