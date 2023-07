L'attacco shock a Bianca Berlinguer e Mauro Corona ai palinsesti Rai - Controcopertina

La presentazione dei palinsesti della Rai ha riservato una sorpresa clamorosa il 7 luglio. Durante l’evento, sia Bianca Berlinguer che Mauro Corona sono stati oggetto di un attacco duro. Mentre Berlinguer si dirigerà verso Mediaset portando con sé il suo fidato collaboratore, Corona sarà escluso da Cartabianca. Durante l’episodio, una persona influente presente ha iniziato a insultare lo scrittore ed alpinista in modo offensivo.

L’attacco a Bianca Berlinguer e Mauro Corona durante la presentazione dei palinsesti Rai

Al momento, non è ancora noto chi sostituirà Bianca Berlinguer, che aveva avuto dei contrasti con Mauro Corona ma si era poi avvicinata a lui. Tuttavia, nessuno si sarebbe aspettato di sentire parole così pesanti rivolte all’uomo. Non sappiamo se Corona risponderà a queste critiche nelle prossime ore, ma una cosa è certa: quest’attacco susciterà molte discussioni.

L’offensiva contro Mauro Corona da parte del presidente della regione Campania

L’opinionista di Bianca Berlinguer, Mauro Corona, è stato particolarmente preso di mira dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il politico ha espresso il suo punto di vista dal centro di produzione di Napoli davanti ai massimi rappresentanti della televisione pubblica. Ha dichiarato: “La Rai è una grande azienda, rappresenta la ricchezza e l’ossatura del nostro Paese”. Tuttavia, ha iniziato a insultare lo scrittore, che sicuramente non ha preso bene tali parole.

Il governatore campano ha esclamato: “Ho una lamentela, Berlinguer se ne è andata dalla Rai: peccato, non vedremo più quel troglodita che era sempre in trasmissione, quel neanderthal (riferendosi a Mauro Corona) che si vestiva come un capraio afghano. Mi dispiace non poter più ammirare il suo esempio di eleganza. Avete spostato tutto questo su Mediaset”. Questo commento ha suscitato risate ma anche contestazioni da parte di molti telespettatori.

Su Twitter, diversi utenti hanno reagito alle dichiarazioni di De Luca: “Che imbarazzo”, “Può un presidente di regione parlare in questo modo?”, “Guarda chi parla, con quale autorità”, “E poi lo applaudono”.