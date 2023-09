Laura Pertici chi è la moglie di Gabriele Corsi? Età, lavoro e figli

Laura Pertici, moglie del celebre conduttore televisivo Gabriele Corsi, è una giornalista di successo con una passione per i viaggi. Scopriamo di più su di lei, la sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Laura Pertici?

Laura Pertici è conosciuta da molti come la moglie del noto conduttore televisivo Gabriele Corsi, che presto commenterà l’Eurovision Song Contest 2023 con la sua inconfondibile ironia e al fianco di Mara Maionchi. Ma Laura è molto di più: è una donna di carriera, una giornalista riservata ma allo stesso tempo nota nel mondo dello spettacolo.

Laura e Gabriele condividono un amore per il mondo e una passione per i viaggi. Nonostante il suo riserbo, Laura mostra spesso la sua gioia e l’amore per la sua famiglia attraverso i social media, specialmente durante i loro viaggi.

Nel mondo del giornalismo, Laura è una figura rispettata. Ha ricoperto il ruolo di caporedattrice del Quotidiano nel 2018 e attualmente, come si evince dalle sue storie Instagram, sembra collaborare con il giornale La Repubblica. In passato, ha ricoperto il ruolo di caporedattrice centrale per La Repubblica e ha lavorato con il gruppo editoriale Gedi.

Laura Pertici e Gabriele Corsi: Una Storia d’Amore

Oltre alla scrittura e ai viaggi, l’amore più grande di Laura è indubbiamente il marito Gabriele Corsi. Si sono innamorati oltre 18 anni fa, quando Gabriele era ancora un membro del Trio Medusa. Dopo aver trascorso i primi anni insieme a realizzare le loro carriere, hanno deciso di sposarsi. Oggi sono genitori di due bambini: Margherita e Leonardo.

Laura si è innamorata di Gabriele per la sua ironia e sensibilità. Ha raccontato di essersi innamorata di lui dopo averlo visto ballare con un costume giallo ispirato al cartone animato “Occhi di gatto”. Gabriele, dal canto suo, ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni: “La penso esattamente come lui (Tiziano Terzani), che citava sempre la moglie, ma poi andava in viaggio senza di lei: aiutano le grandi presenze, ma soprattutto le grandissime assenze”.

Nonostante non amino parlare della loro vita privata, il profilo Instagram di Laura, che conta oltre tremila follower, mostra quanto siano felici come coppia e come genitori. Nonostante i loro impegni lavorativi, amano trascorrere del tempo insieme.