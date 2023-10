L’autista romano e il suo inseparabile amico a quattro zampe

Quando l’amore per un animale va oltre il professionismo

Nelle strade affollate di Roma, dove storie d’amore, litigi e avventure si intrecciano quotidianamente tra chi attende il bus o viaggia verso una destinazione, si è svolta una storia che ha catturato l’attenzione e il cuore di molti. Sotto i riflettori non c’è stata una storia d’amore tradizionale tra due persone, ma la profonda connessione tra un autista d’autobus e il suo fedele amico a quattro zampe.

L’inseparabile duo: l’autista e il suo piccolo cane

A differenziarsi dagli usuali autisti, c’è questo conducente romano che ha fatto una scelta piuttosto insolita, ma profondamente commovente: non separarsi mai dal suo piccolo cane. Non importa se è in servizio o no, il suo piccolo amico è sempre al suo fianco. La ragione di tale decisione è semplice e comprensibile: temendo per il benessere del suo amico di piccola taglia quando lasciato solo a casa, ha scelto di tenerlo sempre con sé.

Dalle lamentele alla solidarietà: una risposta genuina

Come prevedibile, non tutti i passeggeri hanno accolto con entusiasmo la presenza del cane sull’autobus. Di fronte alle lamentele, l’autista ha risposto con serenità e sincerità: “Per me, è come un figlio. Non potrei mai lasciarlo solo tutto il giorno; mi sentirei come se stessi venendo meno ai miei doveri.“

La sua genuina risposta ha suscitato ammirazione e supporto, specialmente quando la storia è stata condivisa su una popolare pagina Facebook dedicata agli animali. Molti utenti hanno elogiato l’autista per il suo amore e la sua dedizione nei confronti del suo amico peloso, ribadendo l’antico detto che il cane è davvero il miglior amico dell’uomo, anche (o forse, specialmente) quando quell’uomo è al volante di un autobus nelle frenetiche strade di Roma.