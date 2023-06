Le conseguenze per Ilary Blasi dopo gli ultimi fatti a Mediaset - Controcopertina

La battuta infelice di Marco Mazzoli e la reazione di Gian Maria Sainato

Durante la finale dell’Isola dei Famosi 2023, vinta da Marco Mazzoli, si sono verificati diversi colpi di scena. Tuttavia, è stata proprio una battuta infelice del vincitore a scatenare una polemica. Quando Ilary Blasi ha dato un indizio ai naufraghi sulla persona che aveva vinto il televoto flash tra gli eliminati della puntata precedente, la conduttrice ha detto: “È una donna”. Marco Mazzoli ha risposto scherzosamente: “Allora è Gian Maria!”. Questa battuta sull’orientamento sessuale ha suscitato una reazione di sdegno da parte di Gian Maria Sainato, che ha ribattuto su Twitter: “Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, cazzo!”. Questo episodio si aggiunge alla lista di polemiche che hanno caratterizzato l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2023.

Il futuro di Ilary Blasi secondo Dagospia

Pier Silvio Berlusconi aveva richiesto un cambio di rotta per il reality show, dopo gli episodi controversi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Questa direttiva era stata estesa anche all’Isola dei Famosi 2023. Tuttavia, nonostante qualche episodio che ha suscitato polemiche, l’attenzione del pubblico è calata e questa edizione è stata la meno vista di sempre. La diciassettesima edizione ha registrato una media di 2.514.000 spettatori con uno share del 19.6%. I dati confermano che la finale di quest’edizione è stata la meno vista in assoluto in termini di spettatori, anche se non in share.

Conclusione: Gli ultimi fatti accaduti durante la finale dell’Isola dei Famosi 2023 hanno avuto conseguenze per Ilary Blasi, conduttrice del programma. La gaffe di Marco Mazzoli e la reazione di Gian Maria Sainato hanno scatenato polemiche, mentre l’edizione stessa ha registrato un calo di interesse da parte del pubblico. Il futuro di Ilary Blasi a Mediaset potrebbe essere influenzato da questi eventi.