Le indiscrezioni sulla presunta frequentazione di Roberta Di Padua: Segreti e appuntamenti nell'ombra - Controcopertina

Roberta Di Padua, volto noto dell’ex Uomini e Donne, è al centro di voci riguardanti una sua presunta frequentazione con un altro protagonista del programma. Nonostante il termine di UeD, le notizie e le indiscrezioni sui suoi partecipanti non cessano di circolare. Di recente, infatti, sono già terminate due storie appena nate, dimostrando quanto siano effimere alcune relazioni nate sotto i riflettori. Tuttavia, adesso si parla di Roberta Di Padua e di un possibile coinvolgimento con un altro ex concorrente.

Roberta Di Padua e l’interesse sospetto

Roberta Di Padua, anche a distanza dalla fine della sua relazione nel programma, è sempre stata oggetto di critiche e pettegolezzi. In particolare, non ha mai creduto nella sincerità della sua ex rivale Nicole e la fine della storia tra quest’ultima e Carlo Alberto sembra confermare le sue intuizioni. Le due hanno litigato molte volte in studio e Roberta non ha mai nascosto un certo interesse per Andrea Foriglio, un ex corteggiatore.

“Si sentono ma mantengono il silenzio”

Andrea Foriglio è stato uno dei corteggiatori scartati da Nicole Santinelli nel corso del programma. Dopo la conclusione dello show, sia lui che Roberta Di Padua sono stati intervistati. Lei ha dichiarato di non averlo cercato dopo il rifiuto ricevuto in studio. L’ex corteggiatore ha smentito una possibile frequentazione con Nicole, affermando di non voler essere la “seconda scelta di nessuno”, ma ha aggiunto anche un enigmatico “mai dire mai”. Recentemente, sono emerse alcune storie sospette sui loro account sui social media, alimentando i sospetti su una possibile connessione tra i due.

Secondo gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, sembra che l’ex corteggiatore e la dama del trono Over si sentano da un po’, ma preferiscono mantenere il silenzio a causa della differenza di età e perché Roberta non vorrebbe perdere la possibilità di partecipare alla prossima stagione del programma. Resta da attendere la conferma o la smentita diretta da parte dei diretti interessati, per scoprire se dietro le speculazioni c’è veramente qualcosa di più di un’amicizia.