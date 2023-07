Le Sorelle nel Cast di GF Vip 8: Approvazione di Pier Silvio Berlusconi

Il via libera di Pier Silvio Berlusconi al cast del GF Vip 8

L’anticipazione sulla prossima edizione del GF Vip 8 sta crescendo, e c’è chi presta particolare attenzione al cast scelto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, può dare il via libera solo dopo l’approvazione di Pier Silvio Berlusconi. Dalle parole del figlio del fondatore di Mediaset, è apparso chiaro che la nuova edizione sarebbe stata accuratamente rifinita.

Berlusconi ha dichiarato: “I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà“. Tuttavia, ha posto l’accento sulla necessità di ritornare alle storie autentiche, e ha criticato l’uso eccessivo di tatuaggi, parolacce e scollature nei programmi.

La selezione dei concorrenti per il GF Vip 8

Una prima lista di candidati è stata categoricamente rifiutata da Pier Silvio Berlusconi. Si trattava di personaggi considerati troppo trash, che non avrebbero dovuto oltrepassare la famosa porta rossa del GF Vip.

Fra i respinti, troviamo Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, l’ex parlamentare Antonio Razzi e Justine Mattera, showgirl ed ex fidanzata di Paolo Limiti.

Le nuove potenziali candidate: Brigitta e Benedicta Boccoli

Ma sembra che finalmente sia arrivato un sì. Secondo TvBlog, Brigitta e Benedicta Boccoli sono state provinate e hanno ricevuto un feedback positivo. “Sarebbero gradite sia a Mediaset sia a Endemol Shine Italy, società che produce la trasmissione“. È ancora presto per confermare se entreranno nel cast, ma le prospettive sembrano promettenti.

Riservatezza di Alfonso Signorini sul GF Vip 8

Alfonso Signorini, pur essendo al centro dell’attenzione, ha scelto di mantenere il riserbo. Settimane fa, ha commentato: “Anticipazioni chiaramente non ne posso dare molte, però ti posso dire che cominceremo a metà settembre e non sarà un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con tale gioia così finalmente potrò anche io avere dei ritmi umani“.

Continueremo a tenervi aggiornati sulle prossime novità del GF Vip 8, non perdete i nostri aggiornamenti!