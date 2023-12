CHRONIST.IT Chiara Ferragni, nel pieno della bufera dello scandalo pandoro, parla un amico: “Non esce di casa”.

Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa al mondo, sta attraversando un momento estremamente difficile. Dopo la multa inflittale dall’Antitrust e le scuse pubbliche, ha subito un crollo della sua immagine e ora si trova al centro delle critiche.

Un Amico Confida: “Non Esce di Casa da Giorni”

Secondo un amico dell’influencer, Chiara Ferragni è “distrutta” e non esce di casa da giorni. La situazione è stata aggravata dal fatto che anche gli sponsor storici stanno rivalutando il loro legame con lei. L’amico afferma che “solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme.”

Una Multa da 1 Milione di Euro e un “Giro del Mondo” di Critiche

La Ferragni è stata multata con 1 milione di euro, una cifra che ha colpito direttamente le sue due società. La notizia del suo caso ha fatto il giro del mondo, apparendo persino sulla “Bbc” e sul “New York Post”. Questa esposizione globale ha amplificato il danno alla sua immagine.





Perdite di Follower e Reputazione Offuscata

Mariella Milani, critica di moda ed ex caporedattrice della direzione del Tg2, ha condiviso l’impatto del caso Ferragni. Ha rivelato che un suo post critico nei confronti di Chiara ha portato alla perdita di altri 700 follower della Ferragni “in una sola notte.” Questo dimostra quanto sia offuscata la reputazione dell’imprenditrice digitale.

La Fine di un’Epoca?

Le domande si moltiplicano: chi è responsabile della comunicazione e delle società di Chiara Ferragni? Quali saranno le conseguenze di questo errore mediatico? Mariella Milani riflette anche sull’invidia sociale e sulla cultura delle apparenze. L’era Ferragni, che ha segnato un’epoca nell’ambito dell’influencer marketing, potrebbe giungere alla sua fine.

La situazione attuale mette in evidenza la complessità della gestione dell’immagine online, soprattutto per le figure pubbliche, e il potenziale impatto devastante delle controversie sui social media. Resta da vedere come la Ferragni affronterà questa difficile fase e se riuscirà a recuperare la sua reputazione.