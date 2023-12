Napoli, 22 dicembre – Oggi è stato un giorno di festa per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, che hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia di unione civile a Napoli. La coppia ha condiviso la gioia di questo momento speciale attraverso le foto della cerimonia, e la presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha reso l’evento ancora più significativo.

Un Matrimonio All’insegna dell’Amore e dell’Inclusione

La giornata è stata all’insegna dell’amore e dell’inclusione, con la presenza di Cristina Navarro, l’ex moglie di Cecchi Paone, e Ilenia Antolini, cugina dello sposo Simone. Emma Bonino, annunciata come testimone, ha inviato i suoi auguri speciali alla coppia, sottolineando l’importanza dell’amarsi nel tempo e la fortuna di avere una vita felice. La figlia di Simone, Melissa, ha svolto un ruolo significativo portando le fedi all’altare, simboleggiando così la creazione di una nuova famiglia.





Abbigliamento Elegante per gli Sposi

Gli sposi hanno scelto con cura i loro abiti per questa giornata speciale. Alessandro Cecchi Paone ha indossato un abito in tasmania realizzato da Gianni Molaro, una delle eccellenze dell’alta sartoria napoletana. Il suo look è stato completato da una camicia di seta con colletto coreano e gemelli. Simone Antolini ha optato per un frac in broccato di seta con gilet doppiopetto, realizzato da Emiliano Bengasi di Fermo. Entrambi hanno scelto il blu come colore dominante per i loro abiti, mostrando grande eleganza e stile.

Una Festa Memorabile al Teatro Sannazaro

Dopo la cerimonia, la coppia e gli invitati si sono spostati al Teatro Sannazaro, situato in via Chiaia, a pochi passi dal luogo della cerimonia. È lì che si è svolta la grande festa di matrimonio, alla quale hanno partecipato numerosi VIP, tra cui Elenoire Ferruzzi, le sorelle Pompadour, Roberto Gobbi e Michel Altieri. La presenza di drag queen ha aggiunto un tocco di eccentricità e divertimento all’evento.

Un Messaggio di Inclusione e Uguaglianza

La coppia ha scelto Napoli come luogo per il loro matrimonio perché si sente profondamente legata a questa città, che considerano inclusiva e aperta all’amore. Con il loro matrimonio, hanno voluto inviare un messaggio importante sull’uguaglianza e sull’adozione da parte di coppie omosessuali e single. La giornata è stata un’occasione per celebrare l’amore e l’importanza di creare famiglie basate sull’affetto e sulla comprensione reciproca.

Il matrimonio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini rimarrà un momento speciale nelle loro vite, un simbolo di amore e inclusione che ha unito le persone attorno a loro