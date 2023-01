L’Eredità, chi è il campione di stasera: montepremi e parola vincente della ghigliottina di martedì 24 gennaio 2023

Il pubblico di questa sera attende con impazienza l’esito del quiz show Legacy, in onda nel preserale di Rai 1. Condotto da Flavio Insinna, il programma promette di essere una sfida appassionante con domande di cultura, curiosità e cultura generale. In palio c’è il montepremi e il campione rischia di dimezzare il premio in caso di errore. Mentre il tempo scorre, l’obiettivo è indovinare la parola che unisce tutte le parole della ghigliottina e portarsi a casa il montepremi della serata.

Chi sarà il vincitore della puntata di stasera de l’Eredità, condotta da Flavio Insinna? Chi sarà incoronato vincitore nella puntata di stasera de l’Eredità?

L’ultima edizione de L’Eredità prevede la “finalissima”, la penultima sfida che dà ai concorrenti la possibilità di giocarsi il montepremi. Riccardo e Fabiola si sono affrontati nella sfida a due: il vincitore potrà sedersi di fronte a Flavio Insinna e contendersi il premio della puntata. Alla fine è stato Riccardo a uscire vittorioso dalla Ghigliottina, l’ultimo ostacolo del gioco, indovinando la parola corretta e aggiudicandosi il montepremi finale.

Prendetevi il tempo di rivedere questo episodio.

L’ultima parola e il premio finale sono imminenti.

Riccardo è arrivato alla fase finale del gioco a quiz, la ghigliottina, con ben 180.000 euro! Riuscirà a mantenere l’importo totale o dovrà rinunciare a metà del premio? Osserviamo ora la struttura della sua ghigliottina.

Fare

Bambino

Elettrico

Passeggero

Costume

La ricompensa finale è di 45.000 euro. Chi sarà incoronato vincitore e si porterà a casa il primo premio? Quale sarà la parola decisiva in questo avvincente enigma?

La parola vincente di stasera è.

Riccardo ha scelto il termine “Danza” e ne ha fornito la spiegazione. Purtroppo la parola vincente della serata è “Fenomeno”. Purtroppo il campione non ce l’ha fatta, ma ci riproverà domani!