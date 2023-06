"L'ha tradita con lei": Uomini e Donne, i veri motivi della rottura tra Federico Nicotera e Carola Viola - Controcopertina

Nelle ultime ore, Federico Nicotera ha ufficialmente annunciato la sua separazione da Carola Viola, ma qualcosa sembra non tornare. Sorgono prove e una domanda: Federico ha tradito Carola? L’ex tronista ha rilasciato una lunga dichiarazione in cui si è lasciato andare. “Condividendo quanto segue, non intendo trasmettere un messaggio errato o, tanto meno, creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Non mi piace fingere di niente e ritengo giusto fare un po’ di chiarezza nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi.”

“Affermando di averci creduto fino alla fine, pensavo che la situazione tra me e Carola fosse chiara, ma evidentemente non è così. Voglio esprimermi in modo esplicito perché ho letto troppe cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti”. Il comunicato prosegue con queste parole.

Federico Nicotera ha tradito Carola?

“La relazione tra me e Carola è giunta al termine. Purtroppo, le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni sono note a me e a lei, quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento così delicato”. Tuttavia, queste parole non sembrano convincere tutti, poiché sulla sua pagina social si sono scatenati attacchi con nomi e cognomi e sono emerse indiscrezioni sul comportamento che Federico avrebbe avuto nei confronti di Carola.

Si legge: “È uscito il nome e cognome della ragazza con cui hai tradito Carola. Tu non sei mai stato un vero uomo e non lo sarai mai. Nicole Bianchi, solo una persona del genere potrebbe essere con Carola. Trova qualcuno del tuo stesso livello e lascia stare questo impostore senza valore”. Questa rivelazione ha immediatamente scatenato i fan e ha generato un diluvio di commenti, per lo più contro Nicotera.

“State davvero sperando che uno come lui ritorni con Carola? A causa sua, quella ragazza sta subendo bullismo. Non può più uscire di casa senza essere insultata dalle persone per strada. Ieri, mentre era a un compleanno, un cameriere, che dovrebbe svolgere il suo lavoro, l’ha addirittura aggredita. Tutto questo è colpa di Federico”.