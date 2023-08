L’Incidente scioccante: Luz Mery Tristán uccisa dal Fidanzato ubriaco

Un destino tragico

Luz Mery Tristán, l’ex campionessa mondiale di pattinaggio, è stata vittima di una tragica vicenda che ha sconvolto il mondo dello sport. La donna, dal passato illustre e pieno di successi, è stata brutalmente uccisa nel suo appartamento in Colombia dal suo fidanzato, Andrés Ricci. Questo incidente ha scosso profondamente il paese, lasciando attonita la comunità sportiva e non solo.

La scoperta macabra

Sabato scorso, la polizia metropolitana di Cali ha risposto alle segnalazioni di una lite domestica nell’appartamento di Tristán. All’arrivo sul luogo, hanno fatto una scoperta orribile: la campionessa di pattinaggio, 60 anni, giaceva senza vita. Andrés Ricci, 58 anni e compagno di Tristán, è stato arrestato sul posto. Gli agenti lo hanno trovato con un’arma in mano, l’arma con cui avrebbe sparato alla vittima.

Un triste epilogo

La tragedia assumeva contorni ancora più drammatici quando è emerso che Ricci era in stato di ebbrezza al momento dell’arresto. Poco dopo, l’uomo ha avuto un improvviso problema cardiovascolare ed è stato portato d’urgenza in un centro medico locale, dove è attualmente ricoverato. In un’udienza virtuale tenuta domenica, Ricci ha ammesso di essere l’autore dell’omicidio di Luz Mery Tristán. La polizia, nel frattempo, ha eseguito una perquisizione nella residenza di Tristán, sequestrando sei armi appartenenti a Ricci.

Una carriera gloriosa

Luz Mery Tristán non era solo un’icona nel mondo dello sport, ma anche un simbolo di ispirazione per i giovani atleti. Nel 1990, ha fatto la storia diventando la prima colombiana a conquistare una medaglia d’oro nella competizione dei 5.000 metri ai Campionati mondiali di pattinaggio di velocità in linea a Bello, Colombia. Il suo talento e impegno l’hanno portata a vincere numerosi titoli internazionali, con 19 titoli al suo attivo.

Lascito indelebile

La scomparsa di Luz Mery Tristán rappresenta una perdita irreparabile per il mondo dello sport e oltre. Elías del Valle, una figura di spicco nel panorama sportivo, l’ha definita “un’icona del pattinaggio colombiano”, elogiando il suo ruolo nella promozione del pattinaggio nel paese e nel mondo. La sua eredità sarà ricordata da tutti coloro che hanno tratto ispirazione dai suoi traguardi e dalla sua passione per lo sport.

In questo momento di lutto, la famiglia e la comunità sportiva chiedono di onorare la memoria di Luz Mery Tristán, ricordando non solo i suoi successi sul ghiaccio, ma anche il suo contributo significativo allo sviluppo dello sport in Colombia.