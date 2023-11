L’incontro tra Gino Cecchettin e i genitori di Filippo Turetta segna un momento toccante nella vicenda di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

of

La vicenda di Giulia Cecchettin continua a suscitare un’affettuosa attenzione da parte dell’intero paese, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. L’amore e il supporto dimostrati nei confronti della famiglia Cecchettin e del sindaco di Vigonovo, Luca Martello, sono straordinariamente forti. Finora, il sindaco ha ricevuto oltre 400 messaggi di solidarietà, che ha accuratamente conservato in una scatola.

Sostegno da Tutta Italia

I messaggi di sostegno giungono da cittadini, sindaci e associazioni di tutta Italia. Il sindaco di Adria, che quattro anni fa affrontò l’omicidio di un’altra Giulia, ha contattato Martello per esprimere la sua vicinanza. Anche il sindaco di Barcis, dove il corpo di Giulia è stato trovato, ha offerto il suo sostegno. Inoltre, una cinquantina di sindaci veneti si sono uniti a una fiaccolata silenziosa organizzata dalla collega di Saonara in segno di solidarietà.

L’Impegno del Comune di Vigonovo

Il sindaco Martello ha annunciato che il Comune di Vigonovo si costituirà parte civile nel processo contro Filippo Turetta, una decisione che sta valutando con il segretario comunale. Questo impegno dimostra l’atteggiamento proattivo dell’amministrazione comunale contro la violenza sulle donne.





Martello condivide l’importanza di insegnare ai giovani a gestire la sconfitta in modo positivo, trasformando le avversità in opportunità per crescere e prosperare.