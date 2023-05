L'incredibile verità su chi è Marina Cicogna: età, compagna, carriera e vita privata - Controcopertina

Marina Cicogna: l’influente produttrice cinematografica

Marina Cicogna è un nome di spicco nell’industria cinematografica italiana, essendo una delle prime donne ad affermarsi come produttrice di successo. Durante la sua lunga carriera, ha collaborato con alcuni dei più grandi talenti del cinema italiano, tra cui Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Franco Zeffirelli ed Alberto Sordi.

L’eredità di Marina Cicogna

Marina Cicogna proviene dall’antico casato lombardo dei Cicogna Mozzoni, e il suo nonno era Giuseppe Voli, fondatore della mostra del cinema di Venezia. Cresciuta in un ambiente così stimolante, Marina ha dimostrato fin da giovane il suo talento e la sua passione per il mondo dello spettacolo. Durante la sua carriera, ha prodotto alcuni dei film italiani più importanti del cinema d’autore, tra cui “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”.

Il contributo di Marina Cicogna all’industria cinematografica non si limita solo alla produzione, poiché si è dedicata anche all’arte. Attualmente, ricopre il ruolo di presidente onoraria dell’Accademia Internazionale d’Arte di Ischia.

La vita privata di Marina Cicogna

Parlando della sua vita privata, Marina Cicogna è stata coinvolta in una lunga relazione con l’attrice Florinda Bolkan, che è durata più di 20 anni. Le due si sono incontrate nel 1968 e si sono innamorate perdutamente. Marina ha introdotto Florinda nel suo mondo, portandola con sé in vacanza a Ischia. Descrivendo la sua compagna, Marina ha dichiarato: “L’incontro con lei è stato un caso, perché l’ho frequentata due anni prima di cominciare a vederla in altro modo e a vivere con lei. Aveva il dono della bellezza, sicuramente, ma era anche molto simpatica e divertente. Con lei, poi, ho scoperto il Brasile che è un Paese che mi piace tantissimo”.

Dopo la fine della relazione con Florinda Bolkan, Marina ha incontrato Benedetta Gardona, e tra loro è scoccata una nuova scintilla d’amore. Dopo qualche tempo, Marina ha deciso di adottare legalmente Benedetta, che è molto più giovane di lei. Questa scelta è stata fatta per garantire un futuro sicuro alla sua compagna, che non avrebbe avuto diritto a ereditare nulla in caso di morte improvvisa di Marina.

Marina Cicogna ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria cinematografica italiana, non solo per i suoi successi professionali, ma anche per la sua storia d’amore e la sua dedizione alla sua compagna e figlia adottiva.