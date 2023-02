“Lite tra Madame e Anna Oxa dietro le quinte”. Come stanno le cose

I resoconti dell’incidente sono stati condivisi sui social media, compresi i nomi delle persone coinvolte. Sui social media circolano voci su un possibile litigio tra due cantanti nel backstage del teatro Ariston di Sanremo, mentre la terza serata del Festival viene trasmessa in diretta su Rai1. Cosa c’è dietro questa storia?

Deianira Marzano ha scatenato una polemica quando ha pubblicato su Instagram un post in cui raccontava di un concorrente che lanciava un bicchiere d’acqua in faccia a un altro, identificandoli solo con le loro iniziali, A. e M. Questo ha subito portato a speculare su chi fosse il destinatario del post, come Anna Oxa e Madame. Tuttavia, l’ufficio stampa di Madame ha subito smentito queste voci, affermando che Madame e la Oxa non si sono mai incontrate e che Madame rispetta molto la Oxa.

La smentita della Rai

L’ufficio stampa della cantautrice vicentina ha smentito con forza il presunto litigio tra Anna Oxa e Madame. Dante Fabiani, responsabile della comunicazione della Rai, ha confermato che Anna Oxa è attualmente in camerino con Coletta e ha chiesto di rettificare questa falsa voce. Si tratta di una vera e propria montatura.

Il team di Anna Oxa ha espresso preoccupazione per l’ennesimo tentativo di diffamazione.

Il team di Anna Oxa ha smentito le accuse di diffamazione mosse da alcune redazioni nei suoi confronti in merito al televoto di Sanremo. Le forze dell’ordine sono rimaste senza parole.