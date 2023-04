“Lo colpiva fin dall’inizio”. Ginevra Lamborghini a tavola con l’ex GF Vip e le voci si diffondono

In un’apparizione recente a Verissimo, George Ciupilan ha confessato di aver avuto un debole per Ginevra Lamborghini durante il GF Vip 7. L’ex protagonista de Il Collegio ha chiarito a Silvia Toffanin che non ha mai espresso i suoi sentimenti a causa della relazione tra Ginevra e Antonino Spinalbese: “All’inizio del show c’era una ragazza che mi colpiva, Ginevra. Mi attirava, sì. Ma visto che aveva una storia con Antonino, non volevo interferire. Ho scelto di fare un passo indietro. Tuttavia, mi piaceva molto anche il suo carattere, molto estroverso e mi affascinava tantissimo.”

Sempre più curiosa, la presentatrice ha poi chiesto a George Ciupilan se Ginevra Lamborghini fosse a conoscenza di questo fatto: “Non lo so, forse lo sta scoprendo ora o magari si era intuito”. L’ex partecipante del Grande Fratello Vip ha anche spiegato che non è stato semplice tornare alla vita normale e ha condiviso: “È strano ritrovarsi nella vita di tutti i giorni dopo 134 giorni. Mi fa strano parlare con persone nuove. Dormire nel mio letto è stata un’esperienza bizzarra. Mi sono svegliato due o tre volte pensando di essere ancora nella casa. Ma è andata bene”.

GF Vip 7, George Ciupilan si avvicina a Ginevra Lamborghini durante la cena

Di recente, alcuni protagonisti della settima edizione del GF Vip si sono incontrati dopo l’esperienza nella casa. È stato il caso degli “Spartani” che hanno organizzato una riunione alla quale hanno partecipato anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Durante la cena, Daniele Dal Moro ha regalato delle rose rosse a Oriana Marzoli, segno che la loro relazione continua lontano dalle telecamere.

È stato anche il caso di George Ciupilan e Ginevra Lamborghini, che sono stati visti insieme a cena con Matteo Diamante e Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7. L’ex naufrago ha condiviso un video del momento della riunione e i fan hanno supposto che ci potesse essere un’avvicinamento tra George Ciupilan e Ginevra Lamborghini. Anche Nikita Pelizon ha notato una certa intesa tra i due e ha commentato: “George basta, un po’ meno. Sei proprio un birichino”.

George Ciupilan è stato coinvolto in un episodio successivo alla finale del GF Vip 7. Emanuela Fuin, la madre di Edoardo Tavassi, gli ha impedito di abbracciare il figlio: “George stava per abbracciare Edoardo e gli ho detto di non farlo”. La signora Fuin mostra così di non aver perdonato alcune situazioni che si sono verificate nella casa più osservata d’Italia.