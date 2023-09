Lo shock della domanda proibita: la reazione di Marica Pellegrinelli è da applausi

Marica Pellegrinelli, conosciuta per essere la modella e per essere stata la moglie di Eros Ramazzotti, ha sorpreso i suoi follower con un messaggio epico su Instagram. Durante il suo viaggio di ritorno dal Festival del cinema di Venezia, ha deciso di aprire una sessione di domande per rispondere alle curiosità dei suoi fan.

Tra le domande inopportune che le sono state fatte, ce n’è stata una in particolare che Marica ha scelto di condividere pubblicamente: “Ti piace fare i pom**ni?”. Un interrogativo sconcertante che le è stato rivolto nel box delle domande. Tuttavia, senza esitazioni, la modella ha risposto in modo intelligente e audace: “Un giorno pubblicherò tutti i profili che mi inviano domande simili, vi avverto. Tra l’altro, considerateli un ottimo anti-aging, una sorta di ginnastica facciale”.

Con questa risposta non solo ha sfidato tutti coloro che le mandano messaggi osceni, ma ha anche fatto riferimento ai benefici anti-età di tali “esercizi”. In questo modo, Marica ha dimostrato di essere sicura di sé e di saper gestire in modo elegante situazioni imbarazzanti.

Il coraggio di Marica Pellegrinelli di condividere la sua battaglia contro il tumore alle ovaie

Solo poche settimane fa, Marica ha deciso di condividere un momento molto intimo della sua vita con i suoi follower. Lo scorso anno, le è stato diagnosticato un tumore alle ovaie e, nonostante abbia preferito mantenere la sua lotta riservata durante le cure, ha voluto informare tutti quando è stata dichiarata fuori pericolo. Questo gesto ha dimostrato la forza e il coraggio di Marica nel far fronte a una situazione così difficile.