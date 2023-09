Loredana Bertè al limite della resistenza: spettacolo annullato

Un’Inattesa Svolta nel Tour Estivo

Un’ombra di preoccupazione si è abbattuta sul tour estivo di Loredana Bertè, la celebre cantante italiana, il 30 agosto. Il palco di Villa Bellini a Catania avrebbe dovuto ospitare la sua esibizione, ma a poche ore dall’evento, un’improvvisa indisposizione ha costretto Bertè a cancellare lo spettacolo. L’artista ha condiviso la notizia attraverso i suoi canali social, spiegando di aver subito un malore poco dopo essere arrivata in Sicilia.

Un Messaggio da Cuore a Cuore

Attraverso un post emotivo sui social, Loredana Bertè ha rivelato: “Mi trovo a Catania da ieri, ho fatto un viaggio in traghetto per poter raggiungervi. Villa Bellini sarebbe stata una perfetta conclusione per questo tour. Purtroppo però, stanotte ed oggi non sono stata affatto bene con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce.”

Il Concerto che Non C’è Stato

Con grande dispiacere, Bertè ha annunciato l’annullamento del concerto a Catania. Ha spiegato che avrebbe voluto avvisare i suoi fan prima, ma a causa delle circostanze, lo specialista che l’ha visitata è dovuto arrivare da fuori città. L’artista ha rivelato anche quanto sia stato faticoso per lei portare avanti il suo “Manifesto Summer Tour”, che avrebbe dovuto concludersi proprio con l’esibizione a Catania.

Un Tour Intenso e Impegnativo

“Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante,” ha ammesso Bertè. “Vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo. Ho fatto 30 ma non 31!” Ha espresso la sua gratitudine ai suoi fan per il loro sostegno e ha chiesto scusa a quelli che attendevano con ansia il concerto a Catania.

Un Omaggio Musicale

Nonostante l’annullamento del concerto, un piccolo raggio di luce ha illuminato la serata. Sul palco è salita Aida Cooper, che avrebbe dovuto esibirsi insieme a Loredana Bertè. Cooper ha regalato al pubblico un medley dei più grandi successi dell’artista 72enne, offrendo un’esperienza musicale commovente.

Rimborso dei Biglietti

Per coloro che avevano acquistato i biglietti per l’evento, c’è la possibilità di ottenere il rimborso. Questo passo è stato compiuto per assicurare che i fan non subiscano alcun disagio a seguito dell’annullamento improvviso.

La malattia può colpire chiunque, anche le figure più forti e ammirate come Loredana Bertè. Mentre il tour estivo giunge al termine con una nota amara, i fan continuano ad inviare affetto e sostegno all’artista nella speranza di una rapida guarigione.