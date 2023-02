Loredana Lecciso a muso duro su Romina dopo le rivelazioni di Albano

Recentemente Albano Carrisi ha chiarito la sua relazione con Romina Power, allontanando le ipotesi di triangolo amoroso che erano circolate. Anche Loredana Lecciso, compagna del cantante di Cellino San Marco e madre dei loro figli Jasmine e Albano Junior (in arte Bido), ha commentato la vicenda.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Loredana Lecciso ha chiarito apertamente il suo rapporto con Romina Power. Ha dichiarato: “Ho sempre preferito uno stile di vita tranquillo e questo non cambierà. Se ho mai avuto paura di essere abbandonata? No, nemmeno quando Al Bano era malato”.

Loredana Lecciso ha espresso il suo desiderio per Romina Power.

Loredana Lecciso ha poi sottolineato la sua crescita e maturità nel corso degli anni e ha espresso la speranza che Romina Power continui ad avere successo nella sua carriera professionale. Ha chiarito che non c’è alcun rancore nei confronti di Romina e che le augura il meglio.

Albano Carrisi ha recentemente rilasciato una dichiarazione pubblica, esprimendo la sua gratitudine a Romina Power per tutto ciò che gli ha dato, pur riconoscendo che gli ha anche tolto. Ha anche espresso il suo apprezzamento per Loredana, sottolineando che non ha mai tolto nulla a Romina, che se n’era andata quasi dieci anni prima. Ha inoltre chiarito che non c’erano alternative con Romina, poiché era stata lei a decidere di andarsene.

Sono profondamente grato a Loredana per il suo incrollabile sostegno in un momento difficile della mia vita. Non ha mai tolto nulla a Romina, che se n’è andata quasi dieci anni fa. Loredana ha portato nella mia vita due figli meravigliosi che adoro e che tratto come fossero miei.