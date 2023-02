Lorella Cuccarini mamma di splenditi 4 figli

Lorella Cuccarini, ospite a “Che tempo che fa” qualche tempo fa, è tornata a parlare dei suoi 4 figli – Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio – avuti dal marito Silvio Testi. La Cuccarini è sposata con Testi dal 1991. Sara è la più grande dei quattro figli e ha 24 anni. Attualmente la Cuccarini è a Milano per le repliche dello spettacolo di cui è protagonista, Non mi hai detto ti amo, con Giampiero Ingrassia, e si sta divertendo. Giovanni, il secondogenito, ha 22 anni e studia filosofia a Londra. Chiara e Giorgio sono gemelli. La Cuccarini ricorda quando sono nati: una nascita molto speciale, perché il secondo è venuto alla luce senza sforzo.

Lorella Cuccarini, nota conduttrice televisiva, ha quattro figli con il marito Silvio Testi, produttore televisivo e musicale. I due sono sposati dal 1992 e in questi 30 anni insieme hanno creato una famiglia molto unita. Sara, la più grande, ha 27 anni (nata il 4 agosto 1994); Giovanni, il secondogenito, ha 25 anni (nato il 19 settembre 1996); poi ci sono i gemelli Chiara e Giorgio, nati nel 2000. La Cuccarini ha sempre definito questo parto gemellare “un po’ speciale”. I quattro fratelli sono molto uniti e provano un forte affetto l’uno per l’altro.

Lorella Cuccarini ha dato alla luce due gemelli, Chiara e Giorgio, il 1° maggio 2000. Giorgio ha sempre dimostrato una grande passione per la musica e pare che il suo sogno sia quello di diventare un DJ. La sorella gemella Chiara è una calciatrice della Roma Calcio Femminile. La Cuccarini è estremamente orgogliosa dei suoi figli e non perde mai l’occasione di passare del tempo con loro, come dimostrano le varie foto che pubblica sui social media.

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna un paio di anni fa, la Cuccarini ha rivelato di essere orgogliosa di aver cresciuto persone capaci di essere indipendenti. Ha aggiunto che non c’è soddisfazione più grande di un progetto di vita condiviso con il marito e che le piace invecchiare insieme.

Sara, pur essendo molto legata alla madre, ha deciso di stare lontana dai riflettori, prendendo così una strada diversa. Dopo essersi laureata in management nel 2016 in Svizzera, ora lavora a Milano nel settore immobiliare. Quando la madre passa nel capoluogo meneghino, le due trascorrono molto tempo insieme. Il secondogenito Giovanni è un noto DJ.

Si è laureato all’Università di Warwick a Londra, in una facoltà che combina Economia, Filosofia e Politica. La madre ha condiviso il momento della laurea con il suo pubblico di Instagram, riscuotendo molto successo tra i suoi fan. Chiara, invece, è una calciatrice che veste la maglia della Roma Calcio Femminile. Infine, Giorgio: appassionato di musica, il suo sogno nel cassetto è diventare DJ.