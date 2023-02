Lorenza Guttadauro, la nipote: “Matteo Messina Denaro è grave, forse non lo stanno curando bene”

Le condizioni del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, arrestato il mese scorso a Palermo, sarebbero considerate “gravi”. Attualmente detenuto nel carcere dell’Aquila in regime di 41 bis, “U Siccu” starebbe soffrendo per le difficili condizioni in cui è costretto a vivere.

Lorenza Guttadauro, nipote del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ha dichiarato che le sue condizioni di salute sono gravi. Le è stato chiesto come sta oggi “U Siccu” e se ci sono novità.

La nipote e legale del Padrino di Castelvetrano, Lorenza Guttadauro, ha riferito che le sue condizioni sono molto gravi dopo il primo interrogatorio avvenuto due giorni fa. Proprio dalle parole del procuratore e dell’aggiunto, Maurizio De Lucia e Paolo Guido, era emerso che Matteo Messina Denaro non sarebbe in gravi condizioni ma, al contrario, pur essendo “in totale isolamento”, godrebbe delle “migliori cure” e starebbe bene.

Matteo Messina Denaro, ex superlatitante di Cosa Nostra, è attualmente in cura per un tumore al colon presso la clinica La Maddalena di Palermo. Secondo il procuratore De Lucia e il procuratore aggiunto Guido, Messina Denaro sta ricevendo le cure necessarie e sembra affrontare bene la diagnosi.

Matteo Messina Denaro è indagato per nuove accuse. La nipote e l’avvocato hanno avvertito che è “grave”. L’interrogatorio rimane riservato, ma non sono emersi contributi significativi. Messina Denaro è già condannato e imputato in due processi in corso.