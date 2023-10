Lorenzo Licitra stupisce tutti con la sua straordinaria imitazione di Alex Baroni sul palco di Tale e Quale Show (Video)

Nella quinta puntata stagionale di “Tale e Quale Show”, andata in onda venerdì 20 ottobre su Rai Uno, Lorenzo Licitra ha regalato al pubblico una performance straordinaria imitando l’indimenticabile Alex Baroni. L’esibizione di Licitra è stata così coinvolgente e convincente da commuovere non solo il pubblico in studio ma anche la giuria. Il tributo a un grande artista come Alex Baroni è stato uno dei momenti più intensi di questa edizione dello show condotto da Carlo Conti.

Tuttavia, la serata non è stata priva di imprevisti e inconvenienti. Maria Teresa Ruta, una delle concorrenti, ha dovuto rinunciare alla sua esibizione ed è stata sostituita dalla figlia, Guenda Goria. Inoltre, Scialpi, in programma per imitare Nick dei Cugini di Campagna, è stato costretto ad abbandonare il palco a causa di problemi vocali, posticipando la sua esibizione alla prossima settimana.

La Classifica della Quinta Puntata

La serata ha visto tutti i concorrenti dare il massimo e offrire spettacolari imitazioni. Ecco la classifica completa della quinta puntata di “Tale e Quale Show”:

Lorenzo Licitra – Alex Baroni Gaudiano – Hozier Jo Squillo – Annie Lennox Alex Belli – Mr. Rain Ilaria Mongiovì – Shakira Guenda Goria – Elettra Lamborghini e Jasmine Rotolo – Rihanna Ginevra Lamborghini – Elodie Pamela Prati – Renato Zero Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni (+ Pino Insegno) – Village People

La straordinaria performance di Lorenzo Licitra gli ha consentito di ottenere il primo posto nella classifica della serata. Tuttavia, tutti i partecipanti hanno dato il massimo, regalando al pubblico una serie di spettacolari imitazioni.

Anticipazioni delle Imitazioni Future

Le anticipazioni delle imitazioni della prossima puntata promettono nuove sorprese e interpretazioni straordinarie:

Maria Teresa Ruta si calerà nei panni di Nancy Sinatra.

Alex Belli imiterà Toto Cutugno.

Jasmine Rotolo interpreterà Noemi.

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, insieme a Pino Insegno, saranno le Las Ketchup.

Ginevra Lamborghini diventerà Madame.

Luca Gaudiano sarà Tananai.

Jo Squillo si metterà nei panni di Mina.

Lorenzo Licitra si cimenterà nell’imitazione di Michael Jackson.

Scialpi, dopo il suo infortunio vocale, proporrà l’imitazione di Nick dei Cugini di Campagna nella prossima settimana.

“Tale e Quale Show” continua a regalare al pubblico serate di spettacolo coinvolgenti e imprevedibili, con artisti che si trasformano in icone della musica italiana e internazionale. La competizione è sempre aperta, e gli spettatori possono aspettarsi altre esibizioni straordinarie nelle prossime puntate.