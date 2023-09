L’orrore della violenza domestica: Marisa Leo uccisa dal suo ex compagno

Una terribile tragedia ha colpito la città di Trapani, dove una donna di 39 anni, Marisa Leo, è stata uccisa dal suo ex compagno in un omicidio-suicidio. Questa drammatica vicenda ha scosso la comunità locale e ha lasciato una giovane figlia senza madre.

L’Omicidio-Suicidio nel Trapanese

La vittima, Marisa Leo, originaria di Salemi, lavorava come dipendente in una cantina a Mazara del Vallo. L’uomo, il suo ex compagno, era originario di Valderice. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l’uomo avrebbe dato appuntamento a Marisa nell’azienda di famiglia, situata in contrada Farla, al confine tra Mazara e Marsala. È stato in quel luogo che ha commesso l’omicidio, usando un’arma da fuoco.

La Fine Tragica del Responsabile

Dopo aver commesso l’atroce crimine, l’uomo ha intrapreso una fatale strada verso il suo destino. Si è diretto verso un viadotto all’ingresso di Castellammare del Golfo, dove ha posto fine alla sua vita con un colpo di arma da fuoco autoinflitto. La scoperta del corpo senza vita dell’uomo è avvenuta grazie all’intervento della polizia stradale.

L’Indagine in Corso

L’orribile omicidio-suicidio ha scosso profondamente la comunità e ha lasciato molte domande senza risposta. Al momento, le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine approfondita su questo tragico evento. La squadra mobile di Trapani sta cercando di ricostruire gli avvenimenti e comprendere i motivi dietro questa terribile tragedia.

Questa è una storia cuorevole che ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alle vittime di violenza domestica e offrire supporto a coloro che ne hanno bisogno. La vita di Marisa Leo è stata spezzata in modo tragico, lasciando una famiglia distrutta e una giovane figlia senza madre. In momenti come questi, è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e lavorare per prevenirne ulteriori tragedie.