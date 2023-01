Louis Garrel chi è la moglie Laetitia Casta: età, carriera, oggi, figli e vita privata

L’iconico programma pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, è pronto per la messa in onda di oggi. Dopo un omaggio a Gina Lollobrigida, l’attore e regista Louis Garrel si unirà alla trasmissione per parlare della sua carriera e del suo rapporto con la moglie Laetitia Casta, modella e attrice francese. Inoltre, promuoverà la sua prossima commedia “The Innocent”.

Laetitia Casta ha avuto un percorso di successo, dagli inizi come modella ai successi attuali.

Nata a Pont Audemer l’11 maggio 1978, Laetitia Casta è una famosa top model e attrice francese, ampiamente considerata una delle modelle più influenti della sua generazione. È stata una musa molto ricercata da molti stilisti, in particolare da Yves Saint Laurent e Jean Paul Gaultier, oltre che un “angelo” di Victoria’s Secret. La sua carriera è iniziata all’età di quindici anni, quando è stata scoperta da un fotografo durante una vacanza con la famiglia. Da allora ha ottenuto numerosi successi, come apparire sulle copertine delle riviste, fare la modella per H&M e Guess e rappresentare L’Oreal.

Risultati nell’industria cinematografica

Laetitia Casta è apparsa su oltre 100 copertine di riviste e ha avuto anche ruoli nel cinema. Nel 1999 ha co-presentato il Festival di Sanremo in Italia con Fabio Fazio. Nel 2006 ha debuttato al fianco di Stefano Accorsi, l’allora compagno e padre dei suoi figli. Nel 2011 ha ricevuto una nomination ai Premi César per la sua interpretazione di Brigitte Bardot nel film.

La storia romantica con Stefano Accorsi e Louis Garrel è avvincente.

Nel 2001 la modella ha dato il benvenuto a una bambina, figlia del suo ex fidanzato Stephane Sednaoui. Dal 2003 al 2013 ha avuto una relazione con l’attore italiano Stefano Accorsi, dalla quale sono nati due figli nel 2006 e nel 2009. Dal 2015 è in coppia con l’attore francese Louis Garrel e i due si sono sposati nel giugno 2017 a Lumio, in Corsica. Il loro primo figlio è nato nel marzo 2021.

Instagram di Laetitia Casta

La top model e attrice Laetitia Casta ha un profilo Instagram, @laetitiacasta, con oltre 440 mila follower. Utilizza la piattaforma per condividere scorci della sua vita professionale e personale, mettendo in mostra la sua bellezza.