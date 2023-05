Luca Argentero: I momenti di sconforto e la sua inattesa confessione - Controcopertina

Luca Argentero, l’amato attore del cinema italiano, recentemente ha fatto ritorno sul set di “Doc-Nelle tue mani” per girare la terza e attesissima stagione. I fan di Rai1 non vedono l’ora di rivedere il dottor Fanti e il resto del team del Policlinico Ambrosiano. Tuttavia, potrebbe essere una sorpresa per molti scoprire che Argentero non è solo un attore di talento, ma anche uno scrittore. Di recente, ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato “Disdici tutti i miei impegni”. In un’intervista rilasciata al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, l’attore ha confessato di aver avuto dei momenti di sconforto durante la stesura del libro, ma è riuscito a superarli.

La sfida di diventare scrittore

Nel corso della sua carriera, Argentero ha affrontato molte sfide, ma quella di diventare scrittore è stata particolarmente impegnativa. Nel corso dell’intervista, ha rivelato che l’idea per il suo romanzo è sbocciata nella sua mente con grande chiarezza, con l’inizio e la fine già definiti. Nonostante momenti di scoramento, l’attore è riuscito a trovare la determinazione necessaria per portare il progetto a termine. Nonostante l’impegno richiesto e le molte responsabilità che gravavano su di lui, come il lavoro intenso e la nascita dei suoi due figli, Argentero ha trovato il tempo per dedicarsi alla scrittura.

L’incontro tra “Doc” e “Disdici tutti i miei impegni”

Se “Doc” e “Disdici tutti i miei impegni” si incontrassero, cosa direbbe il protagonista della serie televisiva al personaggio principale del romanzo di Argentero? Secondo l’attore, il dottor Fanti avrebbe molte domande per Fabio Resti, cercando di comprendere come una persona di 40 anni abbia potuto arrivare a una situazione così precaria. Fabio Resti, nel romanzo, si trova coinvolto nel mondo degli eventi aziendali e la sua vita viene sconvolta quando riceve una comunicazione giudiziaria da parte della Guardia di Finanza. Le prove contro di lui sembrano inquinare la sua reputazione e lo costringono a disdire tutti i suoi impegni, finendo agli arresti domiciliari presso i suoi genitori.

Un futuro per “Disdici tutti i miei impegni”?

“Disdici tutti i miei impegni” potrebbe avere un seguito? Argentero ha svelato che la storia che si è materializzata nella sua mente è già divisa in tre parti, aprendo la possibilità di una trilogia. Sarà interessante vedere come si svilupperà la trama e cosa riserverà il futuro per Fabio Resti.

Argentero sul set di “Doc-Nelle tue mani 3”

Luca Argentero ha recentemente condiviso alcune informazioni sulle riprese della terza stagione di “Doc-Nelle tue mani” e sull’atteso debutto dei nuovi episodi. Un’aggiunta gradita al cast è Giacomo Giorgio, l’indimenticabile interprete di Ciro Ricci in “Mare Fuori”. Una foto è stata diffusa in cui Argentero indossa il camice da medico, alimentando le domande sul suo coinvolgimento in “Mare Fuori 4”. Tuttavia, considerando che il personaggio di Ciro Ricci è deceduto, nella terza stagione di “Mare Fuori” è comparso solo attraverso alcuni flashback. Resta da vedere se questa dinamica si ripeterà anche nella quarta stagione. Nel frattempo, i fan attendono con ansia ulteriori notizie e anticipazioni dal set di queste due popolari produzioni televisive di successo.

Luca Argentero, un talento versatile del cinema italiano, ha mostrato il suo lato di scrittore con l’uscita del suo primo romanzo, “Disdici tutti i miei impegni”. Nonostante momenti di scoramento durante il processo creativo, l’attore è riuscito a completare il libro. Mentre i fan sono entusiasti per il ritorno di Argentero sul set di “Doc-Nelle tue mani 3”, si chiedono anche se il suo romanzo avrà un seguito. Nel frattempo, si attendono con impazienza ulteriori notizie sulle riprese della serie e sulla partecipazione di Argentero in “Mare Fuori 4”.