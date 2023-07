Luciana Littizzetto morsa da un ragno violino durante le riprese di Che tempo che fa: un momento di paura

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nella famiglia di Discovery questa mattina, il 13 luglio, durante la presentazione ufficiale. La giornata è stata caratterizzata da dichiarazioni di benvenuto e parole entusiastiche da parte dei protagonisti e dei dirigenti di Discovery. Tuttavia, un episodio inaspettato ha colpito Luciana Littizzetto durante le riprese di un promo per il programma Che tempo che fa.

Benvenuto a Fabio Fazio e alla sua squadra

Il General Manager di Discovery, Alessandro Araimo, ha accolto Fabio Fazio e la sua squadra con entusiasmo, sottolineando che l’azienda ha dimostrato negli anni di essere solida e in grado di crescere, lanciando nuovi talenti e formati innovativi. Queste parole sono state seguite dal discorso di Fabio Fazio, il quale ha sottolineato il valore della libertà di essere contemporanei e ha espresso la sua gioia per far parte della famiglia di Warner Bros Discovery.

Un addio all’emittente Rai e una riflessione sulla televisione

Durante l’evento, Fabio Fazio ha anche parlato del suo addio alla Rai dopo tanti anni di collaborazione. Ha evidenziato che ciò che si porta sul palco ogni sera non rappresenta solo l’essenza di quella singola serata, ma è il risultato di tutta la propria esperienza passata. Ha sottolineato che la televisione non va concepita come un mezzo di contrasto o rivalità con altri broadcaster o editori, ma come un’opportunità per creare contenuti per il pubblico.

Il momento di paura di Luciana Littizzetto

Durante la presentazione, Fabio Fazio ha condiviso un episodio di grande tensione vissuto durante le riprese del promo del programma. È stata Lucianina, come affettuosamente Fazio la chiama, a rivelare di essere stata morsa da un ragno violino. Il pericolo derivante dal veleno dell’animale ha causato un attimo di panico nel set. Fortunatamente, non sono state riportate conseguenze gravi, ma l’episodio ha suscitato sicuramente momenti di grande paura.

Progetti futuri per Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto avrà un impegno extra nel programma di Maria De Filippi, Tu sì que vales, dove ricoprirà il ruolo di giudice. Tuttavia, ciò non significa che abbandonerà il progetto con Fabio Fazio lontano dalla Rai. La comica continuerà a lavorare al fianco di Fazio nella nuova edizione di Che Tempo Che Fa, dimostrando così la sua versatilità e la volontà di partecipare a progetti diversi all’interno del panorama televisivo.

In conclusione, la presentazione ufficiale di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto come nuovi membri della famiglia di Discovery ha sottolineato l’entusiasmo e l’ottimismo riguardo a nuove opportunità e sfide nel mondo della televisione. Nonostante l’incidente con il ragno violino abbia causato un momento di paura, Luciana Littizzetto dimostra di essere pronta a intraprendere nuovi progetti senza abbandonare la sua collaborazione con Fazio.