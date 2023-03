Lucy Morante che fine ha fatto la moglie di Renato Zero?

Scopriamo chi è Lucy Morante, ex moglie del grande cantante, e cosa le è successo dopo la rottura con l’artista.

Il grande amore di Renato Zero è stata Lucy Morante. Una donna che ha sempre affascinato il grande pubblico anche per l’estrema segretezza che circonda la vita privata di Renato Zero, di cui si sa ben poco. Della sfera sentimentale del cantante, infatti, non si è mai saputo molto, tanto che si è parlato molto anche del suo orientamento sessuale. Infatti, Renato Zero è sempre stato un’icona del mondo gay, un grande difensore dei diritti degli omosessuali e della comunità omosessuale, e molti hanno pensato che fosse anche gay, ma in realtà il grande amore del cantante era una donna: Lucy Morante.

Renato Zero è un cantante, cantautore e attore italiano. È noto per il suo carattere sgargiante sul palco e per la sua voce unica. Lucy Morante è una giornalista e scrittrice italiana.

In gioventù, Renato Zero è stato sposato con Lucy Morante, sorella del chitarrista dei Goblin Massimo. Questa non è stata l’unica relazione del cantante, che dopo la separazione con Lucy ha avuto anche una relazione con la speaker radiofonica Enrica Bonaccorti, ma Lucy rimane il grande amore della vita di Renato Zero.

Lucy e Renato Zero si sono conosciuti negli anni ’70 grazie al comune amore per la musica. Anche Lucy stava tentando una carriera artistica, anche se non raggiunse lo stesso successo del suo amante. La musica li ha uniti e li ha anche tenuti insieme, poiché Lucy è diventata la manager di Renato Zero, seguendolo e sostenendolo in ogni fase della sua carriera.

Il matrimonio tra i due è poi finito, ma Lucy e Renato sono rimasti in buoni rapporti. Il cantante parla sempre bene della donna, dicendo che la loro storia non è mai finita, ma il loro rapporto è semplicemente cambiato.