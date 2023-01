Luigi Calcara chi è il fidanzato di Valerio Scanu

Valerio Scanu, vincitore di Sanremo ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, si è recentemente dichiarato a Luigi Calcara. Il video della proposta è circolato in rete. Calcara è un siciliano di 32 anni che si è trasferito a Roma per fare carriera. È un ricercatore di ingegneria alla Sapienza di Roma e ama il mare. I due hanno mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione e Calcara ha reso privato il suo profilo Instagram.

Il professor Calcara insegna in diversi corsi di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica. Al di fuori della sua vita professionale, ama trascorrere del tempo nella sua terra natale, la Sicilia, come testimoniano le foto del suo profilo sui social media. Questo amore è condiviso con la sua fidanzata, di origine sarda. Non si sa ancora quale delle due isole sceglieranno per la celebrazione del loro matrimonio.

La romantica proposta di Scanu è stata immortalata in un video postato da un amico della coppia. Si è inginocchiato di fronte alla sua fidanzata, presentandole un anello e chiedendole: “Vuoi sposarmi?”. La risposta è stata un sonoro “Sì!”. Amici e familiari hanno applaudito in sottofondo, accompagnati dalla canzone “Ti sposerò perché” di Eros Ramazzotti. Questo momento è stato particolarmente significativo per l’ex vincitore di Sanremo 2010 e allievo di Amici di Maria de Filippi, non solo per l’imminente matrimonio ma anche perché ha segnato il suo primo coming out pubblico.

Scanu ha recentemente attraversato un periodo difficile a causa della scomparsa del padre Tonino, ma da allora sono arrivati giorni più luminosi. Durante l’estate ha potuto trovare conforto nel traguardo della laurea con lode in Giurisprudenza all’Università Giustino Fortunato di Benevento.