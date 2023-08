Ma cosa è davvero successo tra Cristina Seymandi e Massimo Segre a Torino?

Dramma tra le nozze di Cristina e Massimo

L’alta società torinese è stata scossa da un episodio degno di una soap opera. Si tratta della controversia tra Cristina Seymandi, nota imprenditrice e collaboratrice dell’ex sindaca Appendino, e Massimo Segre, affermato commercialista e figura vicina a Carlo De Benedetti.

La coppia, dopo tre anni di relazione, aveva pianificato una magnifica celebrazione nuziale. Ma, a sorpresa, nel mezzo delle festività, Segre ha rivelato dettagli intimi della vita sentimentale di Seymandi ai numerosi invitati. Questa rivelazione ha inevitabilmente sollevato molte sopracciglia tra gli ospiti.

Le Ombre del Passato

Una Trama Complicata

Secondo alcune voci, Seymandi avrebbe avuto una serie di relazioni nascoste:

Una con un noto avvocato penalista, suggerito dallo stesso Segre per un viaggio a Mykonos.

E un altro legame con un influente imprenditore, incontrato nel contesto politico. Quest’ultimo risale al periodo in cui Seymandi aveva lasciato il partito di Grillo per unirsi a “Torino Bellissima”.

Le Parole di Cristina

Rispondendo alle accuse, Cristina Seymandi ha dichiarato, in un’intervista a La Stampa: “Quella rappresentazione in quel contesto è stata una vera e propria pagliacciata. Non sento che Massimo mi abbia ferito, ma mi dispiace vedere quanto sia precipitato nel suo agire.”

Concludendo con una riflessione critica, ha aggiunto, “Per quanto riguarda le voci sui tradimenti? Dovrebbe riflettere sul proprio comportamento prima di giudicare.”.

Questo episodio ha sicuramente reso la cerimonia memorabile, sebbene non per le ragioni giuste, e la storia continua a tenere banco tra i circoli sociali di Torino.