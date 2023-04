“Ma davvero osi?” Amici 22, Maddalena perde la calma e reagisce con forza durante la puntata serale. Tensione in studio

Momenti di grande pressione durante la terza puntata serale di Amici 22. Non solo due giudici, ma una studentessa e una docente sono stati coinvolti nel dibattito. Maddalena Svevi, infatti, ha deciso di affrontare la longeva asprezza (probabilmente contrattuale) di Alessandra Celentano. Inizialmente, quest’ultima ha attaccato il collega Emanuel Lo, e solo successivamente l’attenzione si è spostata sulla concorrente del programma.

I due giudici hanno avuto un confronto a causa di differenze artistiche, una situazione comune nel mondo della danza. Tuttavia, come già accaduto in passato, la Celentano ha esagerato, facendo perdere la pazienza anche alla giovane studentessa. Il punto di partenza è stato quando la docente ha sfidato la sua allieva Isobel sul tema della sensualità.

Amici 22, Alessandra Celentano fa piangere Maddalena

Emanuel Lo, poco prima dell’inizio, ha espresso il suo disaccordo con le parole della docente, soprattutto per il suo modo duro di interagire con gli studenti. “Non puoi dire che Maddalena scompare di fronte a Isobel”, ha affermato il ballerino. La Celentano replica: “Non sono offese, se non sapete cosa dire state zitti. Emanuel, a volte sei anche un po’ prolisso”.

Il collega ribatte: “La prossima volta sappiamo già cosa dirai”. Alla fine della prova, i giudici commentano e Giuseppe Giofrè dice ad Alessandra Celentano: “Non vedo tutto questo divario”. La docente non accetta e risponde: “Il tema era la sensualità, non la volgarità. Non bisogna esagerare. L’ho trovata molto, molto allegra, diciamo. Troppo, forse”.

Continua: “Ho trovato Isobel molto più contenuta, femminile e sensuale”. Cristiano Malgioglio poi avverte la Celentano: “Così la demoralizzi”. Nonostante le dure parole della docente, alla fine vince comunque Isobel. La ragazza, prima di tornare al suo posto, decide di rispondere alla Celentano: “Mi sono stufata delle sue cattiverie!”. La docente serafica: “Sei una lagna”.