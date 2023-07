“Ma davvero si è presentata così?”. L'audace look di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: Reazioni e dettagli sul suo abito da sogno - Controcopertina

Elisabetta Gregoraci è da sempre ammirata per la sua bellezza naturale e il suo stile impeccabile. Questa icona di eleganza e sensualità ha nuovamente conquistato il pubblico durante la prima puntata di “Battiti Live”, l’apprezzata rassegna musicale che la vede sul palco per il settimo anno consecutivo insieme ad Alan Palmeri e con la partecipazione di Mariasole Pollio. Il festival, organizzato da Radio Norba in varie città della Puglia, va in onda su Italia1 in prima serata. La registrazione della prima puntata, tenutasi a Bari, è andata in onda martedì 4 luglio.

Un look che ha lasciato tutti a bocca aperta:

Nonostante le esibizioni dei talentuosi cantanti protagonisti della serata d’esordio, l’attenzione del pubblico di Italia 1 e dei social media è stata rapita dal look di Elisabetta Gregoraci. Durante la prima puntata, ha scelto un abito che ha suscitato molte reazioni.

Reazioni online e critiche:

L’audace scollatura dell’abito ha generato commenti e critiche online appena la showgirl calabrese è salita sul palco. Alcuni hanno giudicato la scollatura come volgare, suggerendo che con un fisico così in forma, avrebbe potuto optare per un look più raffinato e moderno. Altri hanno definito l’abito come indegno per una prima serata, esprimendo il loro imbarazzo riguardo alla scelta di Elisabetta Gregoraci. Oltre alle critiche sul suo outfit, sono emerse anche valutazioni sul suo modo di condurre, ma questo è un capitolo a parte. Tuttavia, è innegabile che il look scelto da Elisabetta Gregoraci abbia lasciato ben poco all’immaginazione.

Marca e prezzo dell’abito:

L’abito lungo e nero, caratterizzato da una generosa scollatura incrociata sia sul fronte che sul retro e da trasparenze sottili, porta la firma di Dan More, il celebre marchio di Daniele Morena amato dalle celebrità. Sul sito ufficiale, un modello simile, impreziosito da una testa di pantera in metallo e oro Swarovski, ha un costo di 1350 euro.