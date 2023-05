Madonna di Trevignano: Il colpo di scena in diretta a Pomeriggio Cinque - Controcopertina

La statua della Madonna suscita emozioni intense durante l’intervista a Gisella Cardia

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, un evento inaspettato ha sconvolto gli spettatori: la Madonna di Trevignano ha pianto in diretta televisiva di fronte a Barbara D’Urso. Durante l’intervista a Gisella Cardia, la veggente che ha suscitato tanto dibattito, la statua ha “compiuto un miracolo” davanti alle telecamere. Un momento di forte tensione che ha lasciato tutti senza parole.

Gisella Cardia ha condiviso con Barbara D’Urso gli ultimi sviluppi della vicenda, quando improvvisamente ha notato qualcosa di straordinario: “Gisella, cosa sta succedendo?”, ha chiesto l’inviata di Mediaset. La statua della Madonna, che inizialmente era asciutta, ha iniziato a trasudare un liquido oleoso, creando così un momento di grande emozione.

Questo evento ha attirato l’attenzione delle autorità locali. Nonostante i “miracoli” della statua, la procura di Civitavecchia ha continuato le indagini. La sindaca di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, ha sottolineato che l’amministrazione comunale sta lavorando per ripristinare completamente la legalità nel luogo delle presunte apparizioni. L’Associazione “La Madonna di Trevignano Romano Ets” ha già rimosso il gazebo abusivo, seguendo le disposizioni dell’ordinanza comunale.

Mentre le questioni legali continuano a essere affrontate, la Madonna di Trevignano continuerà a suscitare interesse grazie alla presenza della veggente Gisella Cardia. È probabile che il fenomeno trovi spazio anche in programmi televisivi come quello di Barbara D’Urso. Restiamo con il fiato sospeso per scoprire cosa ci riserverà il futuro di questa straordinaria storia.