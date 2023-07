Madonna: Il Racconto Choc del Malore e la Salvezza Grazie ad un'Iniezione Disperata - Controcopertina

I Momenti di Angoscia

La pop star Madonna ha vissuto momenti di grande pericolo e paura, ma è stata fortunatamente salvata grazie a un’iniezione disperata. Questa è la notizia che emerge dalla stampa americana riguardo al recente ricovero d’urgenza dell’icona della musica. Nonostante si trovi ora nel suo appartamento a New York e il peggio sia ormai alle spalle, la cantante si sente ancora molto stanca e debole, secondo una fonte vicina a lei.

Secondo quanto riportato da “Radar On Line”, Madonna è stata a un passo dalla morte e è stata rianimata grazie a un’iniezione di Narcan. Il Narcan, o naloxone, è un farmaco sintetico utilizzato per contrastare gli effetti degli oppioidi e per la gestione delle emergenze respiratorie. “Il contatto con la morte di Madonna è stato molto più grave di quanto si potesse immaginare. La cantante è stata salvata in extremis”, ha affermato la rivista.

La Salvezza Grazie al Narcan

L’iniezione di Narcan è stata somministrata immediatamente quando Madonna è stata trovata incosciente il 24 giugno. Secondo la fonte citata da “Radar On Line”, questo farmaco è comunemente presente nei kit medici delle celebrità ed è considerato utile per aumentare la pressione sanguigna e gestire lo shock settico, una pericolosa condizione di bassa pressione sanguigna. Nonostante ciò, il portavoce di Madonna ha rifiutato di commentare queste notizie.

Madonna Si Riprende

Nonostante le difficoltà, Madonna sta mostrando segni di miglioramento, come confermato anche da Tmz. Sebbene trascorra gran parte del giorno a letto, le sue condizioni stanno lentamente migliorando. Non si arrende e non intende cancellare il suo “Celebration Tour”. Tuttavia, il percorso di guarigione è più lento del previsto. Madonna è stanca, ma determinata a superare questa prova.

Secondo Tmz, la cantante ha sofferto di febbre per oltre un mese, mantenendo la notizia segreta per non interferire con l’inizio del suo tour. Al momento, le cause di questo terribile episodio non sono state ancora rivelate. Alcuni ipotizzano, senza conferme ufficiali, che Madonna possa aver abusato di sostanze, ma si tratta solo di speculazioni. Resta da attendere ulteriori informazioni.