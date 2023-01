Mal chi è? Età, biografia, canzoni, chi è la moglie, dove vive, figli

Mal, l’appassionato cantante, ci ha deliziato con la sua musica accattivante per anni. Conosceteli meglio scoprendo la loro età, la loro biografia e tutte le incredibili canzoni che hanno pubblicato!

Mal, al secolo Paul Bradley Couling, è nato a Llanfrachfa il 27 febbraio 1944 ed è un cantante e attore gallese naturalizzato italiano. Di umili origini, Mal è stato ispirato a perseguire la sua passione dopo aver preso il microfono in mano durante il matrimonio della sorella. Negli anni ’60 inizia la sua carriera di cantante nella sua terra natale con i Meteors, ma è nel 1965 che inizia a farsi conoscere in Italia, esibendosi al Piper di Roma. Continua a riscuotere grande successo in Italia, sia sul palcoscenico che in film e fotoromanzi. Ha partecipato anche a Sanremo e recentemente è uscito Grazie Piper, con un videoclip girato nello storico locale romano, per la regia di Michele Vitiello. La passione di Mal per la musica lo ha portato lontano ed è determinato a continuare a condividere il suo talento con il mondo.

Chi sono l’amata moglie, gli adorati figli e l’intima vita privata?

Nel 1966, il cantante ha acceso una fiamma appassionata con l’attrice Linda Veras, che ha bruciato per un anno. Nel 1969, si è dedicato a una nuova storia d’amore con l’attrice e modella diciannovenne Patrizia Viotti. Attraverso una serie di flirt, tra cui Dori Grezzi, l’attrice francese Pascale Petit e la tedesca Dorit Henke, nel 1974 trova il vero amore nella cantante Marina Marfoglia e i due condividono una passione bruciante per 13 anni. Nel 1989, durante uno spettacolo a Treviso, incontra Renata, che all’epoca aveva 18 anni, e il loro legame è immediato. Il loro amore sbocciò e dalla loro appassionata unione nacquero due bellissimi figli, Kevin Paul nel 1998 e Karen Art.