Un’improvvisa tragedia ha colpito la città di Bari, portando via un medico di base molto amato, il Dr. Pino Macchione, noto infettivologo. Il Dr. Macchione ha perso la vita a causa di un infarto nel suo studio medico nel quartiere San Paolo, proprio poco prima del suo ritiro professionale previsto.

La Tragica Scomparsa di un Professionista Esemplare

L’infettivologo di Bari è stato colto da un infarto durante una giornata come tante nel suo ambulatorio. La terribile tragedia ha avuto luogo il 18 dicembre, quando il Dr. Macchione si trovava da solo nel suo studio. Nonostante i tentativi frenetici dei colleghi presenti nel cercare di salvarlo, il dottore non è riuscito a riprendersi.





Il Cordoglio dei Colleghi

L’intera comunità medica di Bari è rimasta sconvolta dalla notizia della morte improvvisa del Dr. Macchione. Tra coloro che lo hanno conosciuto e lavorato a stretto contatto, Enzo Creanza, un collega di lunga data, è particolarmente colpito dalla perdita. Creanza ha condiviso un lungo percorso accademico e professionale con il dottor Macchione e lo ricorda con affetto e stima.

Un Erede di Eccellenza nella Medicina

La figura del Dr. Macchione sarà ricordata per sempre nella comunità di Bari, non solo per il suo impegno come medico di base, ma anche per il suo ruolo nell’ambito dell’infettivologia. Nel 2010, ha contribuito in modo significativo alla creazione di una struttura all’avanguardia nel quartiere San Paolo. Inoltre, si è dedicato attivamente al volontariato nei consultori, concentrando i suoi sforzi sulla sensibilizzazione riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili.

L’Ultimo Addio

La comunità medica e i pazienti si preparano a commemorare il Dr. Pino Macchione in un toccante tributo che si terrà il 19 dicembre alle 16:30, nella chiesa di Santa Fara a Bari. Sarà un momento per onorare la vita e l’incredibile dedizione di un uomo che ha dedicato la sua esistenza al servizio degli altri. La sua eredità nel campo della medicina e dell’assistenza ai pazienti rimarrà per sempre nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza e la sua professionalità.