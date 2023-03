Malore inatteso nell’abitazione: Enrico Carbonara scompare a 48 anni. La consorte era in ospedale

Tragedia a L’Aquila: la consorte, in ospedale, non ha potuto aiutarlo

Enrico Carbonara, 48 anni, si è sentito male nella sua casa di notte, e sfortunatamente, la moglie era assente, ricoverata in ospedale per un intervento di routine. Di conseguenza, nessuno è stato in grado di soccorrerlo, anche se si ritiene che il malore sia stato improvviso e letale. Enrico era un apprezzato e conosciuto impiegato presso lo stabilimento farmaceutico Sanofi Aventis di Scoppito (L’Aquila), e i colleghi di lavoro sono rimasti scioccati dalla tragedia.

Molti messaggi di sostegno e vicinanza sono stati inviati alla famiglia, anche tramite i social media. La tragedia si è verificata nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il funerale si terrà oggi pomeriggio alle 15:00 nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Pettino. Carbonara lascia la moglie Daniela, il figlio piccolo Diego, la sorella Monica e numerosi amici e parenti devastati dal dolore.