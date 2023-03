Mamma di due gemelli fa tatuare i figli per poterli riconoscere, ma riceve molte critiche sui social

Ogni genitore di gemelli sa quanto possa essere difficile distinguere i bambini, soprattutto all’inizio, se sono praticamente identici. Questa giovane madre, alle prese con la vita di tutti i giorni insieme ai suoi piccoli, ha deciso di tatuarli per evitare confusione. Sui social media, però, ha ricevuto una valanga di critiche.

I gemelli sono troppo piccoli per un tatuaggio permanente. Questa madre ha usato TikTok per condividere il suo metodo per distinguere i suoi gemelli: li ha fatti tatuare.

È possibile fare un piccolo tatuaggio al mio bambino?

“Quando li ho portati lì, il ragazzo mi ha detto che no, bisognava avere almeno 18 anni”, ha raccontato in un video su TikTok.

La mamma ha optato per i tatuaggi temporanei

Questa mamma, però, non ha voluto rinunciare alla sua idea e ha provveduto lei stessa con dei tatuaggi temporanei, di quelli che poco dopo svaniscono.

Ha applicato un disegno o una scritta specifica a ciascuno dei suoi gemelli, in modo da poterli distinguere l’uno dall’altro. Sebbene i tatuaggi siano temporanei, la donna ha ricevuto molte critiche sui social media.

Critiche a TikTok

Molti utenti che hanno visto i video di questa giovane mamma hanno commentato negativamente la sua scelta.

“Molti prodotti chimici nocivi sono presenti in queste cose, per favore evitate di usarle sui vostri bambini”, ha scritto una donna. Può essere difficile distinguere i gemelli identici, ma è importante poterlo fare. Molti commenti hanno sottolineato che i bambini sono troppo giovani per farsi tatuare, poiché i tatuaggi permanenti contengono sostanze chimiche che possono essere dannose per la pelle delicata. Cosa pensate della decisione di questa madre?