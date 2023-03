Manuel Bortuzzo, quale è la sua ex fidanzata? È incantevole

Manuel Bortuzzo sta tornando con la sua ex fiamma Federica dopo la fine della relazione con Lulu Selassie? Le prove sui social media lo rendono piuttosto chiaro per le sue ammiratrici. Allora, qual è lo scoop?

I fan sono ancora sotto shock dopo aver appreso la notizia che i due ex gieffini si sono lasciati un mese dopo la fine del reality show. È stato un susseguirsi di storie da entrambe le parti, ma sembra che qualcosa di nuovo sia emerso nella vita del nuotatore!

La separazione di Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie ha scatenato una raffica di conversazioni e dissensi tra i loro ammiratori. Non era un segreto che la coppia fosse in crisi da tempo, nonostante si fossero dichiarati reciprocamente in televisione.

Dopo pochi giorni dall’annuncio della loro separazione, molti si sono chiesti se il nuotatore e la sua ex fidanzata Federica Pizzi si siano riuniti. I più attenti hanno notato un post sui social media che ha scatenato le ipotesi di una romantica riconciliazione!

Si riaccende la fiamma tra Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi? Cosa dicono i social?

In molti non sono rimasti scioccati dall’annuncio ufficiale della separazione, tuttavia ciò che continua a lasciare perplessi è quale sia stato il fattore ultimo che ha causato la rottura, al di là del fatto che la principessa etiope non sia stata abbracciata dalla famiglia di lui, visto che lei ha alluso a “terzi estranei” nella loro storia.

Manuel ha presentato con orgoglio Federica Pizzi, figlia della compagna del suo dentista, come la donna con cui aveva iniziato una relazione dopo la storia con Martina Rossi. La pagina Instagram del reality show Mondo ha fatto notare che Manuel e Federica hanno iniziato a seguirsi sui social media, segnando l’inizio di un bellissimo percorso per i due.

Manuel e Federica hanno riacceso il loro legame, facendo credere a molti che siano tornati insieme! Ad aggiungere benzina al fuoco, Manuel è stato recentemente avvistato con la sua ex fidanzata dopo la fine della sua relazione con Lulu. Sembra che i due abbiano riacceso la loro storia d’amore!

Non sappiamo se si tratti di un ritorno al passato o di un nuovo “disgelo” nella loro relazione. Tuttavia, è chiaro che i due avevano un rapporto sereno anche prima, come dimostra il dolce messaggio che Manuel ha ricevuto dalla ragazza durante il Gf Vip.