Mara Venier assente a Domenica In: le ultime notizie sulle sue condizioni di salute

La domenica televisiva subirà un cambiamento imprevisto, poiché Mara Venier, volto storico di Domenica In, non potrà condurre lo show a causa di problemi di salute.

Tuttavia, i telespettatori non rimarranno senza una trasmissione, poiché verrà proposto un episodio speciale intitolato “Meglio di…”, che raccoglierà i momenti più memorabili delle puntate precedenti. L’appuntamento domenicale avrà inizio nel primo pomeriggio, alle ore 14:00, e si concluderà alle 17:10.

Le condizioni di salute di Mara Venier sono al centro dell’attenzione. È stata ufficialmente comunicata la sua assenza e la decisione di trasmettere il “Meglio di…” in sua vece. Attraverso un messaggio sui social, la stessa Mara ha dichiarato di essere a letto con l’influenza. Successivamente, si è sottoposta a un tampone, che ha rivelato la sua positività al Covid-19. Attualmente, Mara Venier sta seguendo le cure necessarie per garantire una pronta guarigione e prevenire la diffusione del virus.





Anche gli “I bambini delle fate”, ospiti previsti per la puntata di domani, hanno commentato sui social la malattia della conduttrice, inizialmente riferendosi all’influenza. Tuttavia, dopo l’aggiornamento sul tampone positivo di Mara Venier, hanno compreso che si trattava del Covid-19. Piero Pazzi, manager e amico della conduttrice, ha espresso il suo dispiacere per l’assenza di Mara ad un evento programmato. La risposta pubblica di Mara è stata di trovarsi a letto “malaticcia”. Auguriamo a Mara Venier una pronta guarigione e il suo ritorno stabile a Domenica In.

Per quanto riguarda la puntata della prossima settimana, l’Amministratore Delegato Sergio prenderà provvedimenti per gestire il palinsesto domenicale, avendo più tempo a disposizione per valutare le opzioni. Non è da escludere la possibilità di proporre un nuovo episodio speciale intitolato “best of”.