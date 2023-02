MaraVenier in lacrime e distrutta dal dolore. Dopo aver dato l’ultimo saluto a MaurizioCostanzo

Mara Venier era visibilmente affranta all’uscita dalla camera ardente dell’amico Maurizio Costanzo. La conduttrice di Domenica In si era recata questa mattina in Campidoglio per dare l’ultimo saluto a Costanzo, morto venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Con lei c’era il collega di Rai 1 Pierluigi Diaco.

Mara Venier e Pierluigi Diaco, entrambi in lacrime, si sono inginocchiati davanti alla bara e l’hanno toccata. La conduttrice di BellaMà, sconvolta dalla perdita, era accompagnata dal marito Alessio Orsingher. C’era anche Maria De Filippi: la moglie del giornalista romano era accompagnata dal figlio adottivo Gabriele Costanzo. La 31enne era in lacrime e veniva consolata dalla cameriera che, commossa, le porgeva un bicchiere d’acqua.

Maria De Filippi è sconvolta e addolorata per la morte del marito.

Come riportato dal Corriere della Sera, la notizia della morte del marito avrebbe lasciato Maria De Filippi sotto shock. La conduttrice era solita andare a trovare il marito in ospedale almeno un paio di volte al giorno, facendo la spola tra casa, ospedale e studi televisivi. Non poteva immaginare che le condizioni del giornalista fossero così gravi.

Erano presenti anche i figli, Camilla e Saverio.

I figli della defunta, Camilla e Saverio, erano presenti in Campidoglio insieme a Fiorello. Hanno abbracciato parenti e amici venuti a portare il loro saluto. Fiorello è riuscito a far sorridere i bambini.