Un drammatico incidente stradale ha scosso la città di Roma, portando alla tragica morte di Marcello Grossi, un anziano di 74 anni, mentre attraversava la strada insieme alla moglie Bruna Maria Alimonti, di 73 anni, che fortunatamente ha riportato solo ferite lievi.

Le strade della capitale italiana hanno assistito a un ulteriore incremento della conta delle vittime in seguito all’ultimo incidente verificatosi venerdì sera in via di Tor Tre Teste. Marcello Grossi è stato investito mortalmente mentre attraversava la strada, una tragedia che ha lasciato la moglie, Bruna Maria Alimonti, traumatizzata ma fortunatamente sopravvissuta con ferite di lieve entità.

L’incidente ha avuto luogo alle 19, quando i soccorritori del servizio medico d’urgenza 118 sono giunti sul luogo cercando invano di salvare la vita di Grossi. Nel frattempo, la moglie è stata trasportata al policlinico di Tor Vergata con un codice giallo, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie ed è stata successivamente dimessa.





Indagini in Corso

Il tragico episodio è stato scatenato quando la coppia stava attraversando la strada, in prossimità delle strisce pedonali, e sono stati improvvisamente travolti da una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 48 anni di Roma. Il conducente, che è stato sottoposto ad accertamenti per verificare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel suo sistema, si è fermato immediatamente per chiamare i soccorsi. Ai poliziotti locali, ha dichiarato: “Stavo procedendo quando all’improvviso ho visto la coppia, ho cercato di sterzare ma non sono riuscito ad evitarli”. Le autorità hanno proceduto al sequestro della Volkswagen Golf per effettuare perizie al fine di determinare la velocità del veicolo al momento dell’impatto.

Parallelamente, si sta conducendo un’indagine per stabilire con precisione la posizione esatta della coppia rispetto alle strisce pedonali al momento dell’incidente.

Commozione e Testimonianze

L’intero quartiere è rimasto scosso dalla notizia, in particolare coloro che conoscevano i Grossi, i quali risiedevano in un condominio in via Collatina, non distante dal luogo dell’incidente. I vicini li ricordano come una “bellissima coppia” e come persone distinte ed educate. Una vicina d’infanzia di Bruna ha dichiarato: “Conosco Bruna da sempre, da quando eravamo ragazze… È un evento aberrante quello che è accaduto, ma come si può morire in questo modo?”.

Altri residenti del condominio hanno espresso il loro cordoglio, descrivendo la coppia come gentile, discreta e senza problemi. Riccardo Patrolecco, un vicino di casa, ha commentato: “Marcello era una persona tanto tranquilla e gentile… È assurdo pensare che lui sia morto in questo modo, semplicemente mentre stava camminando. Io provo terrore per le strade di Roma, sia per me stesso che soprattutto per i miei figli”.

Questo tragico incidente rappresenta un’ennesima chiamata di attenzione sulla sicurezza stradale nella capitale, invitando tutti a riflettere sulle misure necessarie per prevenire futuri episodi simili.