La celebre cantante italiana Anna Oxa, protagonista di innumerevoli successi musicali nel corso della sua carriera, è una mamma orgogliosa di due figli: Francesca e Qazim Belleno. In vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, ripercorriamo chi sono e cosa fanno i suoi amati ragazzi.

La Vita Privata di Anna Oxa

Anna Oxa ha attraversato tre matrimoni nella sua vita. Il primo fu con Franco Ciani, noto cantautore, mentre il secondo la legò al magnate Behgjet Pacolli, da cui si separò nel 2002. Le sue terze nozze furono celebrate con Marco Sansonetti, sua guardia del corpo. Quest’ultimo matrimonio si concluse nel 2009, e da allora non sono emerse notizie riguardo alla sua vita sentimentale.

La nota artista è stata anche sentimentalmente legata al batterista dei New Trolls, Gianni Belleno, da cui ha avuto i suoi due figli, Francesca e Qazim. In diverse interviste, Anna Oxa ha rivelato di aver costruito un rapporto straordinario con entrambi, crescendoli senza mai imporre autorità e permettendo loro di sperimentare la vita.





“Ho imparato attraverso di loro e attraverso la mia vita,” ha condiviso Anna Oxa. “Non mi sono mai presentata come l’essere perfetto.” La cantante ha sempre dato ai suoi figli la libertà di esplorare e crescere, un approccio che ha consolidato il loro legame.

Francesca e Qazim Belleno: Chi Sono?

Francesca Belleno, la primogenita, è nata nel 1992 quando Anna Oxa era ancora molto giovane, ed oggi ha 29 anni. Il secondo figlio, Qazim, è venuto al mondo nel 1997 ed ha 24 anni. Qazim è molto attivo sui social media, dove condivide spesso scatti della sua vita quotidiana. È un musicista, e il suo profilo social è dedicato alla sua passione per la musica, chiaramente ereditata dai suoi famosi genitori.

Purtroppo, non si dispone di molte informazioni sulla vita privata e professionale dei due ragazzi, ma è evidente che Anna Oxa è una madre molto affettuosa e presente nelle loro vite. Durante le interviste, ha sempre mostrato una profonda dedizione verso i suoi figli.

Con grande attesa, i fan di Anna Oxa attendono la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove presenterà il brano “Sali (Canto dell’Anima)”. Questa edizione del prestigioso evento musicale sicuramente riscuoterà un enorme successo, come in passato. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà questa edizione, e di vedere Anna Oxa sul palco dell’Ariston