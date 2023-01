Marco Alloisio chi è il marito di Gabriella Golia? età, lavoro e figli

Marco Alloisio, appassionato medico chirurgo nato a Milano il 17 gennaio 1952 e amato marito della conduttrice televisiva Gabriella Golia, è una figura di grande ispirazione.

Marco Alloisio età, moglie, figlio

Dopo una vita di amore e dedizione e un figlio, Marco Alloisio, 60 anni, e Gabriella Golia hanno finalmente deciso di sposarsi il 22 gennaio 2003. La coppia aveva messo al mondo il primogenito Tommaso, laureato in giurisprudenza, nel 1997.

Biografia

Con immenso orgoglio, Alloisio ha conseguito la laurea in Medicina con il massimo dei voti nel 1976. Il suo duro lavoro e la sua dedizione hanno continuato a dare i loro frutti: ha conseguito la specializzazione in chirurgia generale nel 1981, la specializzazione in oncologia medica nel 1984 e la specializzazione in chirurgia toracopolmonare nel 1987.

Nel 1977 ha vinto una borsa di studio di un anno presso la Divisione di Oncologia Chirurgica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dal 1980 è orgoglioso di essere stato assistente di ruolo presso le Divisioni di Oncologia diagnostica, chirurgica, cervicofacciale e toracica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Dal 1993 è stato professore assistente di ruolo presso la Divisione di Oncologia Chirurgica Toracica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dal 1997 è un appassionato assistente presso l’Unità Operativa di Chirurgia Toracica dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI).

Nel 1998 è stato nominato LEADER della Sezione di Chirurgia Toracica Mininvasiva nell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica e Generale dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI). Era entusiasta e orgoglioso di assumere questo ruolo.

Nel 2006 ho assunto con entusiasmo il ruolo di RESPONSABILE dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica e Generale con annessa Sezione di Chirurgia Toracica Mini-Invasiva e Sezione di Senologia (dal 2010) dell’Istituto Clinico Humanitas.

Dal 2011 dirige con entusiasmo gli interventi specialistici presso Humanitas Cancer Center!

Dal 2014 è orgoglioso di essere il presidente della sezione di Milano della LILT!

Dal 2016 ha l’onore di far parte del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, di cui è appassionato del lavoro svolto.