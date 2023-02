Marco Bellavia beccato con la conduttrice tv: Pamela Prati reagisce cosi…

Marco Bellavia, l’ex gieffino, ha dichiarato il suo amore eterno per Pamela Prati, coinquilina del Grande Fratello Vip, nel salotto buono di Canale 5 poco dopo essersi conosciuti. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano però un bacio appassionato tra Marco e un’altra donna, completamente estranea all’ex diva del Bagaglino. Nonostante questo, Marco ha proclamato con sicurezza: “Nel mio futuro c’è lei!”.

Tutti si aspettavano che l’ex gieffino uscisse con la donna dei suoi sogni, visto che hanno in comune sensibilità e genuinità, ma invece ha trascorso l’intera serata con Sheila Capriolo, attrice, conduttrice e influencer di 49 anni. I due sono stati avvistati a Milano mentre si baciavano appassionatamente in un locale e poi per strada. Questa notizia inaspettata non poteva che sorprendere Pamela Prati e la sua reazione non si è fatta attendere.

Il bacio appassionato di Marco Bellavia con un’altra donna ha mandato in visibilio Pamela Prati!

Pamela Prati non ha tardato a scoprire la nuova fiamma di Marco Bellavia, Sheila Capriolo, e non ha esitato a esprimere la sua amarezza sui social media. Ha condiviso uno screenshot da una delle sue storie di Instagram, un commento di un utente che sembrava essere una frecciatina a Bellavia: “Ha proclamato il suo amore per Pamela Prati, ma è qui con un’altra donna. Che vergogna. Ho sempre avuto il sospetto che ci stesse ingannando e questo lo dimostra”. Il post della Prati era essenzialmente una chiara dichiarazione contro il suo ex.