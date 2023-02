Marco Eletti ex concorrente dell’Eredità condannato a 24 anni e 2 mesi di carcere

La sentenza della Corte d’Assise è arrivata e il 33enne è stato condannato a quasi 25 anni di carcere. Ecco perché.

Marco Eletti, ex concorrente del quiz show “L’Eredità”, è stato condannato in primo grado a quattro mesi di carcere per frode. Eletti era stato accusato di aver fornito informazioni false per ricevere un premio più alto nel programma.

Marco Eletti, 33 anni, è stato condannato a 24 anni e due mesi di carcere dalla Corte d’Assise del Tribunale di Reggio Emilia, come riportato da FanPage.it. Questo per un reato commesso due anni fa e diventato subito un caso nazionale.

Cosa ha fatto Marco Eletti

Il 24 aprile 2021, Marco Eletti ha drogato la madre (50 anni) in casa, facendole ingerire boccate di benzodiazepina, e poi le ha tagliato le vene del polso, dopodiché è andato in salotto e ha ucciso a martellate il padre Paolo (58 anni) che era sul divano. È stato lo stesso assassino, clamorosamente, a chiamare il 118 e a dire di aver trovato i genitori in quelle condizioni. Per il padre non c’è stato nulla da fare; la madre, invece, è riuscita a sopravvivere. Il tutto è avvenuto a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

La confessione e la condanna

Gli indizi raccolti dagli investigatori durante le indagini hanno portato al figlio della coppia. Il figlio ha confessato di aver ucciso l’uomo che in realtà non era il suo padre biologico. Dopo l’arresto, i pubblici ministeri hanno chiesto che il giovane fosse condannato all’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. La condanna finale è stata di omicidio con l’aggravante della premeditazione.