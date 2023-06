Marco Travaglio interviene sull'omicidio di Giulia Tramontano: Il Commento che suscita Polemiche - Controcopertina

Il caso dell’omicidio di Giulia Tramontano ha suscitato un forte interesse mediatico, e l’attenzione si concentra su Alessandro Impagnatiello, il barman di 30 anni che ha confessato di essere l’assassino della sua fidanzata incinta. Recentemente, il giornalista Marco Travaglio ha fatto delle dichiarazioni riguardo al caso, che stanno già generando discussione. Impagnatiello è attualmente detenuto con accuse gravi, tra cui omicidio, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale.

Le parole di Marco Travaglio

In un editoriale pubblicato su Il Fatto Quotidiano il 7 giugno, Marco Travaglio ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla situazione di Alessandro Impagnatiello e sull’assassino di Giulia Tramontano. Travaglio ha criticato l’atteggiamento dei media e dell’opinione pubblica nei confronti del giovane. Non è d’accordo con il modo in cui viene trattato l’assassino della 29enne, che è morta a Senago, in provincia di Milano.

Il “garantismo” e la presunzione di innocenza

Marco Travaglio ha evidenziato come il caso dell’omicidio di Giulia Tramontano, essendo un delitto “comune”, stia mettendo in discussione l’idea del “garantismo” italiano. Ha sottolineato che Impagnatiello, nonostante la sua confessione, è ancora un “presunto innocente” secondo la legge e la Costituzione. Travaglio ha notato che nessuno protesta per la pubblicazione di verbali e chat, né invoca il segreto o la privacy dei terzi coinvolti nel caso, sottolineando la disparità di trattamento rispetto a un personaggio pubblico.

Accanimento mediatico e voyeurismo

Marco Travaglio ha sollevato dubbi sul surplus di accanimento verbale, mediatico e voyeuristico che accompagna casi come questo. Ha evidenziato che se fosse coinvolto un personaggio famoso, la reazione dei media e delle istituzioni sarebbe completamente diversa. Ha invitato a interrogarsi sul motivo di questo accanimento e sulla necessità di una riflessione approfondita su come questi eventi vengono trattati pubblicamente.

Le parole di Marco Travaglio sul caso dell’omicidio di Giulia Tramontano hanno suscitato polemiche e discussioni. Il giornalista ha messo in luce alcune incongruenze nell’approccio mediatico e nel trattamento riservato ad Alessandro Impagnatiello. Si tratta di un richiamo alla presunzione di innocenza e alla necessità di una valutazione equa e rispettosa della legge. Continueremo a seguire gli sviluppi del caso, sperando che la giustizia sia fatta e che si possa fare luce su questa tragica vicenda.