Maria De Filippi al via con Amici 23: Scopriamo tutto sulle anticipazioni, i prof e gli ospiti!

L’estate volge al termine, ma per gli amanti del mondo dello spettacolo, le buone notizie non finiscono mai. Tra le attese più ferventi, c’è il ritorno in onda di uno dei talent show più amati, quello condotto da Maria De Filippi. Amici 23 sta per fare il suo grande ritorno su Canale5, in un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese e conferme inaspettate.

Data di Inizio e Concorrenza

L’appuntamento è fissato per il 24 settembre, quando Amici 23 tornerà sul piccolo schermo. Questa nuova edizione si scontrerà nuovamente con “Domenica In” condotto da Mara Venier, promettendo così una sfida appassionante tra i due programmi.

Ospiti Speciali

Chi saranno gli ospiti della prima puntata di Amici 23? Le anticipazioni rivelano che saranno presenti volti noti, tra cui il vincitore della scorsa edizione, Mattia Zenzola, il quale ha manifestato il desiderio di partecipare un giorno a “Ballando con le Stelle”. Non mancherà Angelina Mango, che ha conquistato le radio con la sua musica, in netto contrasto con molti ex partecipanti al programma che spesso scompaiono dalla scena mediatica.

Tra gli ospiti d’eccezione spicca il nome dell’attore di soap turche Can Yaman, il quale aggiungerà un tocco internazionale all’edizione. Inoltre, saranno presenti Alessia Marcuzzi, volto noto di Rai2, e l’attore comico Leonardo Pieraccioni, che promettono di rendere la puntata ancora più interessante.

Il Ritorno di Anna Pettinelli

Per quanto riguarda i professori di canto e ballo, una notizia sorprendente è il ritorno di Anna Pettinelli, dopo l’addio di Arisa, che prenderà parte alla giuria di “The Voice Kids”. Invariati, invece, i nomi di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, che ricoprirà anche il ruolo di giurato di “Tu sì que vales”, Alessandra Celentano, sempre pronta a esprimere giudizi taglienti, oltre a Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

L’attesa è palpabile, e il primo appuntamento con la nuova edizione di Amici è fissato per domenica 24 settembre, come di consueto, alle 14:00. Non perdete l’inizio di questa emozionante avventura nel mondo dello spettacolo!