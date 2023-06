Maria De Filippi presente ai funerali di Silvio Berlusconi: una sorpresa inaspettata - Controcopertina

Molti avevano dubbi sulla partecipazione di Maria De Filippi ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, ma la conduttrice era lì, nel Duomo di Milano, seduta nel lato destro della navata accanto alla famiglia dell’ex premier. In prima fila c’era la compagna Marta Fascina, seguita dai 5 figli e dal fratello di Berlusconi, Paolo. Subito dietro c’era la seconda moglie Veronica Lario, insieme a Paolo Beretta, Silvio Beretta e Federica Fumagalli. Poi c’era Silvia Toffanin, la compagna di Pier Silvio, con i figli, insieme alla conduttrice di programmi di successo come UeD, Amici e molti altri show di Mediaset.

Maria De Filippi è considerata da sempre parte della famiglia Berlusconi e quando è arrivato Pier Silvio, subito dopo la bara, le telecamere hanno ripreso il loro affettuoso abbraccio e bacio in chiesa. Durante la diretta televisiva dei funerali, il nome della presentatrice è stato menzionato non appena è entrata in Duomo. In particolare, il suo look ha colpito l’attenzione di tutti: ha scelto di indossare una camicia bianca.

La scelta di Maria De Filippi di indossare il bianco ai funerali di Silvio Berlusconi ha suscitato interesse e commenti. Mentre la maggior parte delle persone indossava abiti neri o colori scuri, la presentatrice ha optato per il bianco. Questa scelta è stata apprezzata da chi conosceva bene Berlusconi, poiché si diceva che amasse i vestiti chiari e i capelli biondi perché trasmettevano luce. La giornalista Elena Guarnieri del Tg5 ha condiviso questa informazione durante la trasmissione.

Durante i funerali, un video con protagonista Maria De Filippi è diventato virale sui social media. Prima dell’inizio della messa, mentre la giornalista del TG1 spiegava che le alte cariche dello Stato si sarebbero sistemate sulla sinistra della navata, la telecamera si è soffermata su Maria De Filippi, già seduta al suo posto. Questa “strana coincidenza” ha fatto impazzire gli utenti dei social media.

La presenza di Maria De Filippi ai funerali di Silvio Berlusconi ha catturato l’attenzione del pubblico, generando interesse e commenti sui social media. La sua partecipazione inaspettata ha aggiunto un elemento sorprendente alla cerimonia e ha alimentato la curiosità del pubblico.