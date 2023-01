Maria Pezzano e Ercole Orlandi, chi sono i genitori di Emanuela Orlandi

Scopriamo la verità su Ercole Orlandi e Maria Pezzano, i devoti genitori di Emanuela Orlandi che non hanno mai perso la speranza nella loro ricerca di risposte.

Ercole Orlandi e Maria Pezzano, gli amorevoli genitori di Emanuela Orlandi, hanno cercato con dedizione la verità e fatto luce sulla sua scomparsa, avvenuta a Roma il 22 giugno 1983. Nonostante le numerose piste investigative, il caso rimane irrisolto. Ercole Orlandi è tragicamente scomparso nel 2004, senza aver mai scoperto il destino di sua figlia. Uniamo le nostre forze per scoprire tutto ciò che si sa sui due e sulla loro straziante storia.

Emanuela Orlandi, i genitori: la carriera

Ercole Orlandi e Maria Pezzano sono gli amati genitori di Emanuela Orlandi, la ragazza tragicamente scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. Ercole aveva un lavoro come impiegato presso la Prefettura della Casa Pontificia, mentre non si hanno notizie sulla carriera della devota madre (che oltre a Emanuela ha avuto altri quattro figli). I due vivevano nella Città del Vaticano e vi rimasero anche negli anni che seguirono la scomparsa dell’amata figlia, e che rappresentò uno dei misteri più misteriosi e controversi della cronaca italiana.

Maria Pezzano e la sua famiglia non hanno mai rinunciato a lottare per scoprire la verità dietro la scomparsa di Emanuela Orlandi. La ragazza aveva solo 15 anni quando è scomparsa, e Maria e i suoi figli hanno lanciato senza sosta appelli e partecipato a eventi e manifestazioni nel tentativo di fare luce sulla situazione. Anche dopo la scomparsa del marito Ercole, avvenuta nel 2004 all’età di 76 anni, Maria ha continuato a lottare per la verità.

Emanuela Orlandi, genitori: vita privata.

L’amata famiglia di Emanuela Orlandi, composta da sette persone, tra cui i genitori e i fratelli, risiedeva nella Città del Vaticano. Nonostante le numerose teorie e speculazioni sorte nel corso degli anni, gli Orlandi non si sono mai arresi nella ricerca della verità. Il padre, Ercole, è tragicamente scomparso senza aver mai scoperto cosa fosse successo alla figlia. Gli Orlandi sono spinti dall’appassionata determinazione di scoprire la verità e riportare Emanuela a casa.

Emanuela Orlandi, i genitori: curiosità.

Per anni, i genitori di Emanuela Orlandi hanno tenuto le chiavi di casa legate alla porta, senza mai smettere di sperare che un giorno la loro amata figlia sarebbe tornata a casa e le avrebbe usate per entrare.

Il giorno del 50° compleanno di Emanuela Orlandi, l’amata madre, che la chiamava Lellè, ha scritto un’appassionata lettera pubblica, chiedendo ai responsabili della scomparsa della figlia di avere pietà e di rivelare finalmente la verità su quanto le è accaduto.